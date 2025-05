Luis Díaz posa una condició per fitxar pel Barça: «O ell o jo, no hi cabem tots dos»

El Barça busca reforçar el seu atac amb un extrem que també pugui actuar com a davanter centre. L'objectiu és donar descans a Raphinha i Lamine Yamal, dos jugadors clau en l'ofensiva culer. En aquesta recerca, han sorgit diversos noms, entre ells Marcus Rashford i Leroy Sané.

Tanmateix, el gran favorit per reforçar el Barça és un altre. Un jugador del Liverpool que està obert a sortir d'Anfield aquest estiu: Luis Díaz. Des de jove, el colombià ha expressat la seva admiració per l'estil de joc culer i mai ha amagat el seu desig de jugar al Camp Nou, somni que ara podria fer-se realitat.

L'interès del Barça en Luis Díaz i les condicions del seu traspàs

El fitxatge de Luis Díaz pel Barça podria concretar-se si es compleixen certes condicions. La primera barrera és l'econòmica. El Liverpool demana 85 milions d'euros pel seu traspàs.

D'altra banda, el Barça només està disposat a oferir uns 60 milions. Aquesta diferència és un obstacle important per arribar a un acord. Per salvar aquesta distància, Deco, director esportiu del club, treballa en fórmules creatives.

Una d'aquestes estratègies podria incloure jugadors de la Masia. Incorporar talent jove en la negociació ajudaria a reduir el preu final de Luis Díaz. Aquesta decisió és habitual en operacions complicades per al Barça.

La competència, el gran obstacle per a Luis Díaz

Més enllà dels diners, el punt més decisiu no és la negociació directa amb el Liverpool. És la competència dins el Barça la que podria marcar el destí de Luis Díaz. Raphinha, actual extrem titular, té un rol clau a l'equip.

Si Raphinha es queda, Luis Díaz no acceptarà ser traspassat al Barça. El club no es pot permetre gastar 85 milions per un jugador que serà suplent la major part del temps. I, per la seva banda, el colombià hi està d'acord, així que el seu fitxatge dependrà del futur del brasiler.

Luis Díaz ha deixat clar que només vol arribar al Barça si té un lloc garantit. La seva condició és senzilla: "O ell o jo, no hi cabem tots dos". Això implica que la continuïtat de Raphinha està en dubte per obrir pas al colombià.

Perquè Luis Díaz sigui nou jugador culer, el Barça haurà de buscar una sortida per a Raphinha. El brasiler té mercat i podria trobar destí en altres clubs. La seva marxa alliberaria la massa salarial i l'espai a la plantilla necessari perquè el crack del Liverpool aterri al Camp Nou.