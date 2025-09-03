Nico Williams li demana que canviï el Barça per l'Athletic Club: 'Amb Flick no jugues'
Nico Williams es posa en contacte amb una perla del Barça perquè fitxi per l'Athletic Club de Bilbao
Nico Williams va renovar amb l'Athletic Club després de deixar de banda la proposta de Hansi Flick, entrenador alemany que el volia al Barça. No va ser una decisió senzilla per al petit dels Williams, però la veritat és que, de moment, Nico Williams se sent còmode a l'Athletic Club. De fet, l'Athletic Club el va renovar i el va convertir en el jugador millor pagat de la seva història, quelcom que cal remarcar un cop tancat el mercat de fitxatges.
Nico Williams s'ha convertit en el gran líder i en la cara visible de l'Athletic Club i, com era d'esperar, no només mou fitxa dins del terreny de joc. Nico Williams també està fent feina als despatxos i vol avançar feina de cara al mercat de fitxatges d'hivern, quan un crack podria deixar el Barça per anar a l'Athletic. Nico Williams ja s'ha posat en contacte amb una perla del Barça i ha estat molt clar: "Amb Hansi Flick no jugaràs, així que vine a l'Athletic Club".
El mercat de fitxatges està tancat i l'Athletic Club està una mica 'embolicat' per culpa de la no inscripció de Laporte, antic defensa central de l'Al-Nassr de Ronaldo o Iñigo Martínez. Tot i la complexitat de l'assumpte, Nico Williams està treballant, de manera paral·lela, en el fitxatge d'un crack que deixaria el Barça per jugar a l'Athletic Club. La idea de Nico Williams no només és clara, també és molt concisa i directa: vol convèncer una jove estrella que, de moment, gairebé no juga amb Hansi Flick.
Nico Williams li demana que canviï el Barça per l'Athletic Club: 'Amb Flick no jugues'
Nico Williams és la gran estrella de l'Athletic Club i el navarrès ho vol demostrar tant dins com fora del camp. A Nico Williams se li exigeix molt, però l'extrem esquerre, que es troba convocat amb la Selecció Espanyola per disputar la classificació per al Mundial, està disposat a tot. A més, els seguidors de l'Athletic Club tenen per objectiu 'desmuntar' el Barça, quelcom que també estaria ideant Nico Williams, que busca tancar un fitxatge al club català que lidera Hansi Flick.
Flick no compta amb un extrem que ja ha rebut la trucada i els missatges de Nico Williams. Al Barça gairebé no juga, però la seva situació canviaria de manera radical en cas de fitxar per l'Athletic Club, entrenat per un Ernesto Valverde que sol donar moltes oportunitats. Nico Williams ho té clar: vol que un jove talent del Barça faci les maletes per unir-se a l'Athletic Club, que en la present temporada jugarà la UEFA Champions League.
Flick l'aparta i Nico Williams el rescata per a l'Athletic Club: "Adeu Barça per jugar a Bilbao..."
Flick destaca per ser un entrenador que aposta molt pels joves, però la veritat és que no hi ha minuts ni oportunitats per a tothom. Nico Williams ho sap i, per això, ha volgut aixecar el telèfon per posar-se en contacte amb una perla que gairebé no juga amb Flick: fitxatge a punt per a l'Athletic Club.
El mercat de fitxatges està tancat, però l'Athletic Club i Nico Williams estan treballant per començar a planificar el mercat de fitxatges del mes de gener, que promet emocions fortes. Al Barça hi ha un crack que es va quedar sense sortir l'últim dia del mercat de fitxatges perquè està lesionat, però que agrada molt a l'Athletic Club.
L'Athletic Club vol fitxar un jugador del Barça i vol fer-ho a través de Nico Williams, qui ja ha trucat a Dani Rodríguez. L'extrem del Barça, nascut a Astigarraga, podria entrar als plans d'Ernesto Valverde i el Barça escoltarà ofertes, ja que gairebé no juga sota la tutela de Flick. Nico Williams ja s'ha posat en contacte amb Rodríguez: no juga al Barça i a l'Athletic Club tindria més opcions de disputar la Lliga i la Champions League.
