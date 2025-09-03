Nico Williams renovó con el Athletic Club tras dejar de lado la propuesta de Hansi Flick, entrenador alemán que le quería en el Barça. No fue una decisión sencilla para el pequeño de los Williams, pero lo cierto es que, por el momento, Nico Williams se siente cómodo en el Athletic Club. De hecho, el Athletic Club le renovó y le convirtió en el jugador mejor pagado de su historia, algo que hay que remarcar una vez cerrado el mercado de fichajes.

Nico Williams se ha convertido en el gran líder y en la cara visible del Athletic Club y, como era de esperar, no solo mueve fichas dentro del terreno de juego. Nico Williams también está haciendo trabajo en los despachos y quiere avanzar trabajo de cara al mercado de fichajes invernal, cuando un crack podría dejar el Barça para ir al Athletic. Nico Williams ya se ha puesto en contacto con una perla del Barça y ha sido muy claro: "Con Hansi Flick no vas a jugar, así que ven al Athletic Club".

El mercado de fichajes está cerrado y el Athletic Club está algo 'liado' por culpa de la no inscripción de Laporte, antiguo defensa central del Al-Nassr de Ronaldo o Iñigo Martínez. A pesar de la complejidad del asunto, Nico Williams está trabajando, de forma paralela, en el fichaje de un crack que dejaría el Barça para jugar en el Athletic Club. La idea de Nico Williams no solo es clara, también es muy concisa y directa: quiere convencer a una joven estrella que, por el momento, apenas juega con Hansi Flick.

Nico Williams le pide que cambie el Barça por el Athletic Club: 'Con Flick no juegas'

Nico Williams es la gran estrella del Athletic Club y el navarro quiere demostrar tanto dentro como fuera del campo. A Nico Williams se le exige mucho, pero el extremo izquierdo, que se encuentra convocado con la Selección Española para disputar la clasificación para el Mundial, está dispuesto a todo. Además, seguidores del Athletic Club tienen por objetivo 'desmontar' al Barça, algo que también estaría ideando Nico Williams, que busca cerrar un fichaje en el club catalán que lidera Hansi Flick.

Flick no cuenta con un extremo que ya ha recibido la llamada y los mensajes de Nico Williams. En el Barça apenas juega, pero su situación cambiaría de forma radical en caso de fichar por el Athletic Club, entrenado por un Ernesto Valverde que suele dar muchas oportunidades. Nico Williams lo tiene claro: quiere que un joven talento del Barça haga las maletas para unirse al Athletic Club, que en la presente temporada jugará la UEFA Champions League.

Flick le aparta y Nico Williams le rescata para el Athletic Club: "Adiós Barça para jugar en Bilbao..."

Flick destaca por ser un entrenador que apuesta mucho por los jóvenes, pero lo cierto es que no hay minutos ni oportunidades para todos. Nico Williams lo sabe y, por ello, ha querido levantar el teléfono para ponerse en contacto con una perla que apenas juega con Flick: fichaje listo para el Athletic Club.

El mercado de fichajes está cerrado, pero el Athletic Club y Nico Williams están trabajando para empezar a planificar el mercado de fichajes del mes de enero, que promete emociones fuertes. En el Barça hay un crack que se quedó sin salir el último día del mercado de fichajes porque está lesionado, pero que gusta mucho al Athletic Club.

El Athletic Club quiere fichar a un jugador del Barça y quiere hacerlo a través de Nico Williams, quien ya ha llamado a Dani Rodríguez. El extremo del Barça, nacido en Astigarraga, podría entrar en los planes de Ernesto Valverde y el Barça escuchará ofertas, pues apenas juega bajo la tutela de Flick. Nico Williams ya se ha puesto en contacto con Rodríguez: no juega en el Barça y en el Athletic Club tendría más opciones de disputar la Liga y la Champions League.