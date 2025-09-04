Pau Cubarsí s'acomiada, Ronald Araújo ha guanyat: adeu Barça, se'n va al màxim rival
Cubarsí seguirà jugant al costat d'Araujo: l'objectiu núm. 1 del Barça per a l'estiu vinent se'n va a un altre equip
La inesperada sortida de Iñigo Martínez ha provocat un clima de tensió i incertesa al vestidor del Barça. Ni Flick ni Deco ni Laporta esperaven que el veterà defensor acceptés una oferta milionària de l'Al-Nassr. I és que la seva marxa precipitada va deixar l'equip sense marge de reacció en plena recta final del mercat de fitxatges.
Davant d'aquest buit, Hansi Flick es va veure obligat a modificar els seus plans a la línia defensiva. La solució immediata ha estat donar entrada a Ronald Araújo a l'onze inicial per acompanyar Pau Cubarsí. Tanmateix, veient els primers partits de la temporada, aquesta decisió sembla no ser la més encertada.
L'intent a última hora del Barça no va funcionar
Després de la sortida d'Iñigo, el Barça va intentar moure's amb rapidesa a la recerca d'un central de primer nivell. Deco va posar sobre la taula noms de gran pes com Bastoni o Marc Guéhi. El problema va ser que ambdues operacions resultaven massa costoses per a les debilitades arques del club.
Davant la manca d'alternatives, la cúpula culer també es va llançar a explorar la via d'Ibrahima Konaté. El central del Liverpool acaba contracte el 2026 i es va pensar que el club anglès podria acceptar la seva sortida per una xifra simbòlica. Tanmateix, la realitat és que el defensor francès ja té el seu futur encarrilat: jugarà al Real Madrid.
Malgrat l'interès del Barça, Konaté va rebutjar de seguida qualsevol proposta procedent del Camp Nou. Amb aquest moviment, els blancs s'asseguren un reforç estratègic per a la seva defensa, a més de debilitar el seu màxim rival.
Ibrahima Konaté fa un favor a Ronald Araújo
La notícia va caure com una galleda d'aigua freda a la directiva culer. Flick ja ha assumit que haurà de continuar confiant en Ronald Araújocom a parella de Pau Cubarsí. De moment no hi ha marge econòmic ni temps per revertir aquesta situació.
Amb aquest escenari, Ronald Araújo es converteix en peça imprescindible a la defensa del Barça. La seva experiència i lideratge seran fonamentals per guiar un Pau Cubarsí que, tot i la seva joventut, ha demostrat caràcter i personalitat. La dupla barreja veterania amb projecció, però també genera dubtes davant rivals d'entitat.
Els pròxims partits serviran per mesurar la solidesa del nou eix defensiu. Si la parella no rendeix, Flick podria veure's obligat a demanar un reforç urgent al mercat d'hivern. De moment, el tècnic confia que la competitivitat de Ronald Araújo i el talent de Pau Cubarsí equilibrin la balança.
