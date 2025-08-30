La mansió de Nico Williams a Marbella amaga una habitació que et deixarà glaçat
La nova vila de Nico Williams a la Costa del Sol és plena de luxes i té una habitació que no passa desapercebuda
El nou habitatge de Nico Williams a Marbella ha despertat un enorme interès per un detall que no ha passat desapercebut. El jove jugador de l'Athletic Club i de la selecció espanyola s'ha fet amb una mansió a la Costa del Sol que guarda un secret molt particular. No es tracta només d'una inversió immobiliària, sinó d'un espai amb un racó inesperat que ha sorprès fins i tot els habituats al luxe.
El jove extrem de 22 anys, ja consolidat com una de les promeses més sòlides del futbol europeu, ha decidit fer un pas més en la seva vida personal. Després de diversos estius a la Costa del Sol amb el seu germà Iñaki, Nico ha decidit fixar la seva base a Marbella amb una vila luxosa. D'acord amb el que ha publicat La Razón, la casa pertany a un dels complexos més exclusius de la coneguda Milla d'Or.
El complex residencial on es troba la seva mansió no n'és un qualsevol. Entre els serveis comuns, destaca una piscina coberta de 25 metres, dissenyada per oferir un entorn d'entrenament i relax a l'abast de ben pocs. Aquesta instal·lació, que se suma a un spa i gimnàs, ha estat descrita com una de les joies de l'enclavament, convertint-se en aquell racó que et deixa glaçat.
Disseny italià i ubicació privilegiada: així és la nova casa de Nico Williams
La propietat, valorada en diversos milions d'euros, forma part del projecte Marbella by Fendi, una col·laboració pionera entre la promotora Sierra Blanca i la prestigiosa firma italiana de disseny. L'interiorisme i les zones comunes porten la signatura de Fendi Casa, cosa que atorga a cada detall un caràcter exclusiu. Així, Williams no només ha comprat un habitatge, sinó també un estil de vida marcat per la sofisticació i el confort.
L'emplaçament escollit per Nico Williams tampoc no és casualitat. La Milla d'Or marbellina és un bulevard de vuit quilòmetres envoltat de palmeres i vegetació tropical, que connecta el nucli històric amb Puerto Banús. Es tracta d'un enclavament on conviuen discreció i ostentació, ideal per a esportistes d'elit, empresaris internacionals i celebritats.
Nico Williams combina privacitat, confort i estil de vida mediterrani
A més de les instal·lacions privades, la urbanització ofereix comoditats a l'alçada d'un resort de cinc estrelles. Compta amb un club social, un gastrobar d'alta cuina, espais de coworking i fins i tot una àrea infantil per a les famílies. La seguretat està garantida gràcies a la vigilància 24 hores i a un servei de consergeria permanent.
Situada a menys d'un quilòmetre de la platja i molt propera a camps de golf i restaurants de renom, la mansió de Nico Williams encarna la vida de luxe mediterrània. Per al jugador, aquesta compra suposa no només un retir de descans entre competicions, sinó també una aposta per establir arrels en una de les zones més cobejades d'Europa. Tot plegat confirma que el seu èxit dins del camp ja es reflecteix també en el terreny personal.
