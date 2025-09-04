Andriy Lunin confirma els rumors sobre la seva sortida del Reial Madrid: 'L'oferta...'
La situació d'Andriy Lunin és un tema candent al Reial Madrid
El Real Madrid compta actualment amb dos dels millors porters del món. Thibaut Courtois i Andriy Lunin han demostrat amb grans actuacions que tots dos estan preparats per defensar la porteria del Bernabéu sense problemes. Tanmateix, la jerarquia és clara i el belga serà intocable fins al dia que decideixi penjar els guants.
Davant d'aquest escenari, l'ucraïnès no descarta buscar solucions alternatives per mantenir la seva progressió. La realitat és que Andriy Lunin ha mostrat paciència durant diversos anys, però el seu paper continua sent el mateix temporada rere temporada. L'etern suplent de Courtois sap que el temps passa i que les oportunitats es redueixen.
Interès constant al mercat per Andriy Lunin
En els darrers temps, molts equips han trucat a la porta del Real Madrid preguntant per Andriy Lunin. Clubs com Manchester United, Bayern de Munic o Chelsea han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis. Tot i això, el porter sempre ha rebutjat aquestes opcions perquè el seu somni continua sent triomfar al Santiago Bernabéu.
L'ucraïnès ha repetit més d'una vegada que no pensa en un traspàs definitiu. Sap que competir amb Courtois és difícil, però vol esperar el seu moment. Aquesta determinació ha frenat qualsevol moviment, però hi va haver una trucada que gairebé el va fer canviar d'opinió.
L'oferta del Girona que ho podia canviar tot
Tot i que les intencions d'Andriy Lunin són clares, dilluns passat a la tarda, el Girona va contactar directament amb el Real Madrid per preguntar per la seva possible cessió. La proposta va fer dubtar el porter, que va valorar l'opció durant una bona estona. Una cessió li hauria permès mantenir activitat i ritme competitiu a l'elit, i tot això sense deixar de pertànyer al club blanc.
Tanmateix, marxar traspassat mai va estar als seus plans. La cessió sí que semblava una alternativa atractiva per no passar una altra temporada a la banqueta. Tot i així, el Real Madrid va rebutjar aquesta possibilitat davant la impossibilitat de trobar un substitut en tan poc temps.
Finalment, el Girona es va decantar per fitxar Livakovic per reforçar la seva porteria. Això significa que Andriy Lunin continuarà sent, una temporada més, el suplent de Courtois. El Real Madrid considera que la seva continuïtat és clau per garantir seguretat en cas d'imprevistos.
Tot i que no es va concretar la seva sortida, el moviment deixa clar que els rumors estaven justificats. Andriy Lunin sap que haurà d'esperar una altra oportunitat, confiant que la competència acabi premiant el seu esforç. De moment, el club continua apostant per ell com a segon porter de garanties.
