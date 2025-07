Ni Sevilla ni Osasuna, el nou Zlatan Ibrahimović tria Barcelona: 'Fitxatge ja llest'

El Barça està culminant un gran mercat de fitxatges i Laporta considera que encara es pot millorar amb el fitxatge del nou Zlatan Ibrahimović, que deixaria de banda Sevilla i Osasuna. A Barcelona ja esperen el nou Zlatan Ibrahimović, que ha brillat a la Tercera Divisió espanyola i que, tot i les ofertes de clubs com Sevilla o Osasuna, vol ser culer. Joan Laporta compta amb Robert Lewandowski, però ha tancat el fitxatge d'un 'killer' que ja està llest per debutar a la Lliga: adeu Sevilla i Osasuna, hola Barça de Flick.

Barcelona ja sap que comptarà amb el nou Zlatan Ibrahimović, que deixarà de banda propostes de Sevilla i Osasuna, dos clubs que li oferien formar part del primer equip de seguida. El Barça, això sí, ha posat més diners i tancarà el fitxatge del nou Zlatan Ibrahimović, que arribarà amb fitxa del filial, tot i que estarà en dinàmica amb Flick. El mercat de fitxatges estival del Barça està sent molt bo, sobretot pel que fa a l'arribada de joves talents de preu econòmic i amb molta projecció esportiva.

El Barça ja planifica la seva pròxima temporada oficial i, com no podia ser d'una altra manera, també estudia i prepara la seva incursió al mercat de fitxatges estival. L'objectiu del Barça és reforçar diverses de les seves línies, però la veritat és que el club culer que presideix Joan Laporta té una clara obsessió amb millorar la davantera. Encara que el Barça ha quedat fora de la cursa per fitxar els últims grans golejadors, el club culer té un altre gran objectiu al qual comparen amb el davanter Zlatan Ibrahimović.

El Barça, per molt que es vulgui endolcir, vol tancar el fitxatge d'un nou davanter centre que arribi per fer-se amb els minuts del polonès Robert Lewandowski. A Hansi Flick li agraden i el convencen diferents perfils, però s'ha fixat en un que podria arribar i que, segons ha pogut saber 'e-Notícies', podria confirmar-se en els pròxims dies.

Qui és el nou Zlatan Ibrahimović? Doncs, segons fonts del Barça, és Alejandro Costa, més conegut com a Àlex Costa, davanter de la Sociedad Deportiva Ponferradina, de Primera Federació. Segons han avançat des de Sevilla, el Barça s'ha ficat en la lluita per fitxar Costa, que arribaria al club culer amb fitxa del filial de Belletti.

Costa recorda a Zlatan Ibrahimović i des del club culer es busca que es converteixi en el killer del filial i que estigui en dinàmica del primer equip des de ja.