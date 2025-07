Hansi Flick li demana que es quedi, però la renovació està paralitzada: Adéu Barça?

Hansi Flick s'ha consolidat com una de les apostes més exitoses del Barça en els últims anys. Des de la seva arribada, l'equip ha experimentat un notable gir de 180 graus, arribant fins i tot a fregar la glòria a la desitjada Champions League.

La seva feina ha estat clau per al ressorgiment del club català i, de cara a la pròxima temporada, s'espera que continuï sent el capità del vaixell culer. Ha renovat fins al 2027, així que encara tenim Hansi Flick per estona. Això sí, cal destacar que ha acceptat renovar amb el Barça perquè té barra lliure per prendre les decisions que consideri oportunes.

Hansi Flick sap que per continuar amb l'èxit que ha aconseguit necessita tenir la capacitat de prendre decisions sense restriccions. El tècnic alemany ha sol·licitat tenir la llibertat necessària per executar el seu projecte de la manera que consideri més adequada. Un dels aspectes més importants de la seva planificació és la renovació d'alguns jugadors clau del vestidor culer, sent Eric García un indispensable.

El cas d'Eric García: es queda o se'n va?

Per sorpresa de tothom, Eric García ha demostrat ser una peça important en l'engranatge del Barça. Ja sigui com a pivot, central o lateral, el seu rendiment ha estat clau per al bon funcionament de l'equip. Hansi Flick està encantat amb ell.

El central català ha aconseguit guanyar-se la confiança del tècnic alemany i de la resta de la plantilla, per la qual cosa la renovació del seu contracte és una prioritat. El seu vincle amb el Barça acaba el 2026. Tanmateix, sembla que la situació està lluny de resoldre's, ja que les diferències entre Hansi Flick i Deco són més que evidents.

Deco posa fre a la renovació d'Eric García

Malgrat el desig d'Hansi Flick, la renovació d'Eric García no sembla ser una prioritat per a Deco, el director esportiu del Barça. En lloc de centrar-se en assegurar la continuïtat del central català, Deco està més enfocat a tancar la renovació de Frenkie de Jong, un altre pilar clau de l'equip. Aquesta manca d'urgència per renovar Eric García ha generat certa preocupació, ja que el jugador té contracte fins al 2026 i podria marxar gratis tan bon punt acabi el seu vincle.

Tanmateix, tot i que no és una prioritat, mentre Hansi Flick segueixi a la banqueta, Eric García continuarà al FC Barcelona. L'entrenador alemany està encantat amb el seu rendiment i la seva polivalència: pot jugar en moltes posicions i molt bé. Per tant, un cop Deco aconsegueixi la signatura de Frenkie, el seu següent objectiu serà negociar amb Eric: així l'hi ha demanat Flick.