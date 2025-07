Gavi diu el que molts pensen al Barça, trenca el seu silenci: 'No entenc això de...'

Gavi és un altre dels cracks del Barça que ha escurçat les seves vacances i que aquest mateix dijous s'ha presentat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per començar a treballar. A falta de tres dies perquè comenci la pretemporada, Gavi ha anat a entrenar, cosa que confirma el que molts pensen al Barça: el migcampista trenca el seu silenci. El migcampista andalús ha estat objecte de tot tipus de crítiques i comentaris, cosa que l'ha portat a trencar el seu silenci, almenys de manera interna: parla amb Deco.

