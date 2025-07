Marc Bernal explota i diu el que molts pensen de Frenkie de Jong: «Què esperaves»

Una de les grans notícies del Barça de cara a la pròxima temporada és la recuperació de Marc Bernal. El jove migcampista, considerat el substitut natural de Sergio Busquets, va enlluernar Hansi Flick en les seves poques aparicions abans de lesionar-se. Després d'una llarga rehabilitació, Bernal està llest per tornar al primer equip i lluitar per una plaça com a titular a la zona medul·lar.

Durant tot l'any, Marc Bernal s'ha estat preparant al gimnàs per tornar en les millors condicions possibles. Tanmateix, una cosa és estar disponible i una altra és jugar minuts de qualitat. La competència al centre del camp del Barça és ferotge, amb jugadors com Frenkie de Jong, Casadó i Gavi lluitant per un lloc a l'onze titular.

Frenkie de Jong, rival n.º 1 de Marc Bernal

La capacitat de Frenkie de Jong per distribuir la pilota, a més de la seva intel·ligència per col·locar-se bé tàcticament, l'han convertit en un dels migcampistes més importants de l'equip. Per a Flick és una peça clau en el seu esquema. Així ho va demostrar fent seure Casadó i donant més oportunitats al '21' quan encara generava molts dubtes.

Actualment, juntament amb Pedri i Olmo, Frenkie de Jong és l'escollit per ocupar la posició de pivot defensiu. A l'hora de generar joc aporta molt, però a nivell defensiu no és tot el sòlid que es podria esperar. Per això el retorn de Marc Bernal és tan important: el seu és un perfil molt més complet que el de l'holandès.

Marc Bernal no amaga la realitat de jugar al Barça

Davant la competència que representen Frenkie de Jong i la resta de jugadors, Marc Bernal ha respost amb determinació durant una recent entrevista. "Estic al Barça, què esperaves? La competència és sana per al club". Aquestes paraules reflecteixen la seva mentalitat competitiva i la seva disposició per lluitar per un lloc a l'equip.

Marc Bernal sap que serà difícil, però també sap que té la qualitat suficient per consolidar-se com el pivot defensiu titular del Barça. Ja va demostrar el curs passat de què és capaç, i ara està llest per reprendre el seu camí cap al cim.

L'importància de Marc Bernal per al Barça

Marc Bernal representa el futur del Barça al centre del camp. La seva visió de joc, capacitat de recuperació i distribució de la pilota el converteixen en un jugador clau per a l'esquema de Hansi Flick.

Tot i que la competència és ferotge, Bernal té el talent i la mentalitat per destacar-se i guanyar-se un lloc a l'onze titular. Veurem si ja d'entrada parteix per davant de Frenkie de Jong o si, per contra, li toca guanyar-se el lloc amb el pas dels mesos. Coneixent Flick, el més normal seria que Bernal seguís un procés similar al de Gavi, que també va tornar d'una lesió similar.