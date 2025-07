Ni Marcus Rashford ni Luis Díaz, el fill pròdig torna al Barça: Flick ha donat l'OK

L'objectiu principal de Hansi Flick de cara a la pròxima temporada és reforçar la parcel·la ofensiva. Durant mesos, el tècnic alemany havia demanat un '9' suplent per a Lewandowski, però Ferran Torres, amb el seu espectacular rendiment, li ha fet canviar d'idea. Ara, Flick sospira per un extrem polivalent que pugui donar descans a Lamine Yamal i Raphinha quan sigui necessari.

El Barça ha valorat diverses opcions, entre elles Nico Williams, Marcus Rashford i Luis Díaz. Encara que el perfil d'aquests jugadors és diferent, tots comparteixen la capacitat de reforçar l'atac català. Tanmateix, a tenor dels esdeveniments dels últims dies, Flick ha donat el vistiplau a un altre candidat que ja va jugar al Barça durant anys.

El fill pròdig torna al Barça

Xavi Simons, el migcampista del Leipzig, va deixar la Masia als 16 anys per unir-se al PSG. Després de diverses temporades destacant a Europa, Simons s'ha consolidat com una de les estrelles del Leipzig. Ara busca nous reptes i el seu retorn al Barça és una opció cada cop més real.

Hansi Flick, que coneix bé Xavi Simons, ja ha donat el seu OK a la seva incorporació. El tècnic alemany valora la seva versatilitat i qualitat tècnica, a més de la seva formació a la Masia. Simons podria aportar frescor i dinamisme a l'atac del Barça, on seria un complement ideal per als jugadors actuals.

El preu de Xavi Simons

El Leipzig ha fixat un preu mínim de 70 milions d'euros per deixar sortir Xavi Simons. Encara que el club alemany està disposat a negociar, el Barça haurà de fer una venda important per finançar aquest fitxatge. La direcció esportiva del club català té Simons al seu radar, però necessitarà equilibrar les finances.

Ronald Araújo podria ser un dels jugadors clau en aquest procés. Si el Barça aconsegueix vendre l'uruguaià o un altre jugador important, podrà fer front a aquest fitxatge. El retorn de Xavi Simons es perfila com una opció atractiva per reforçar la plantilla.

Un retorn que il·lusiona l'afició

El possible retorn de Xavi Simons al Barça té els aficionats culers il·lusionats. El mitjapunta es va formar a la Masia i el seu retorn significaria una tornada a les seves arrels. Hansi Flick, que coneix perfectament la seva capacitat, veu en Simons una peça valuosa per al seu projecte.

L'operació podria tancar-se en les pròximes setmanes, ja que el Barça i el Leipzig continuaran negociant. Si el fitxatge es concreta, Simons serà una peça clau en el nou Barça de Flick. El retorn del fill pròdig s'ha convertit en una possibilitat que creix cada dia que passa.