Ni Pedri ni Gavi, l’Arsenal ofereix 50 M: Mikel Arteta vol pescar al Barça

La medul·lar del FC Barcelona genera molta enveja a Europa. Amb noms com Pedri o Gavi, el conjunt de Hansi Flick presumeix de tenir alguns dels millors migcampistes del món. A ells s'hi sumen peces de gran nivell com Marc Casadó, Frenkie de Jong o Fermín, que completen un centre del camp temible.

L'equilibri entre talent jove i experiència ha convertit el Barça en una referència a la sala de màquines. Tanmateix, mantenir tant de talent en una plantilla tan competitiva no és tasca fàcil, i ja hi ha moviments al mercat. En concret, l'Arsenal, entrenat per Mikel Arteta, s'ha fixat en una peça clau de la medul·lar culer el traspàs de la qual deixaria Pedri i Gavi molt tocats.

Pedri i Gavi són intocables: Mikel Arteta demana un altre fitxatge del Barça

Pedri s'ha convertit en el veritable cervell de l'equip. Les millors jugades del Barça neixen o passen per les seves botes. Sempre ben col·locat, el canari és extremadament fiable en la circulació, i la seva capacitat per mantenir la possessió ha portat el seu futbol al següent nivell.

Actualment, el seu nom figura entre els candidats a la Pilota d'Or. Un reconeixement que premia no només la seva qualitat, sinó també la seva constància en una de les posicions més exigents del camp. És clar que Pedri no ha de sortir del Camp Nou si el Barça vol lluitar per tots els títols.

Gavi, per la seva banda, travessa una etapa diferent. Després de la greu lesió patida a finals de 2023, l'andalús ha tingut un rol secundari des del seu retorn. Tot i així, dins del club el consideren intocable per la seva energia, lideratge i caràcter competitiu.

Ningú dubta que Gavi tornarà a ser clau a l'equip, i la seva continuïtat al Camp Nou està completament assegurada. No hi ha dubtes sobre la seva importància per al present i futur del projecte de Hansi Flick. En canvi, qui no té tants galons i podria sortir aquest mateix estiu és Marc Casadó.

Mikel Arteta apunta a Marc Casadó

Davant la impossibilitat de fitxar Pedri o Gavi, Mikel Arteta ha posat els ulls en Marc Casadó. L'entrenador de l'Arsenal està disposat a oferir 50 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis. I precisament aquesta és la quantitat que demanarà Deco per valorar la seva sortida.

Marc Casadó, que va aconseguir entrar en dinàmica del primer equip amb molt d'esforç, es veurà desplaçat a la banqueta per la recuperació de Bernal i el gran nivell de Frenkie de Jong. El seu rol a l'equip és una incògnita, i la seva sortida no es descarta si l'oferta arriba als 50 'quilos'. Almenys aquesta és la informació que està circulant a l'entorn culer.

La direcció esportiva del Barça ja estudia la proposta. Tot i que valoren Marc Casadó, entenen que seria una venda molt rendible. El jugador, per la seva banda, sap que a l'Arsenal tindria més protagonisme i podria fer un pas endavant en la seva carrera.

El futur de Marc Casadó està a l'aire. Mentre Pedri i Gavi són intocables, la seva sortida podria convertir-se en l'operació sorpresa de l'estiu. Mikel Arteta ho sap i intentarà tancar el seu fitxatge abans que la cúpula del Barça canviï d'opinió.