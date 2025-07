Gavi avisa al vestidor per si se'n va Ter Stegen: 'El braçalet de capità és per a...'

Gavi és una peça clau per al Barça. Tot i que no ha tingut gaires oportunitats amb Hansi Flick, el seu compromís, treball i intensitat continuen marcant el to dins del vestidor. El '6' és considerat per molts com el capità sense braçalet, sent una de les figures més influents del club.

Gavi és conscient que té el lloc assegurat per a la propera temporada, però també sap que no tots els seus companys poden dir el mateix. El cas més evident és el del capità de l'equip, Ter Stegen, que té peu i mig fora del club català. L'arribada de Joan García li restarà protagonisme i l'enviarà a la banqueta, fet que ha fet sorgir rumors sobre la seva sortida del club.

Amb el Mundial a tocar, la necessitat de jugar de manera regular s'ha convertit en una prioritat per a Ter Stegen. Si res no es torça, serà el porter titular d'Alemanya a la gran cita internacional. Per això, és possible que el Barça deixi marxar un dels seus jugadors més emblemàtics, cosa que canviaria la dinàmica del vestidor.

Si Ter Stegen se'n va, el braçalet canviarà de mans

Tot i que molts dins del vestidor creuen que Gavi hauria de ser el proper capità, el migcampista té un altre candidat en ment. Segons algunes fonts properes al vestidor, Gavi dona suport a la idea que Iñigo Martínez sigui el futur capità del Barça. El basc, que s'ha integrat ràpidament a l'equip, ha mostrat la seva garra, compromís i gran nivell de lliurament, convertint-se en un pilar fonamental de la defensa.

Tot i que Gavi és un dels jugadors més destacats del Barça, té clar que el lideratge al vestidor ha de ser quelcom natural. Per això, en lloc de defensar-se a si mateix com a capità, ha assenyalat a Iñigo Martínez com el seu principal candidat. La capacitat d'Iñigo per dirigir la defensa i el seu fort caràcter dins del camp el fan mereixedor de portar la banda de capità, i Gavi confia plenament en ell.

Sense Ter Stegen, Iñigo Martínez s'unirà a la llista de capitans

Amb el futur de Ter Stegen encara a l'aire, el Barça es troba davant d'una transició generacional. Actualment, els cinc capitans del FC Barcelona són, sense comptar l'alemany, Ronald Araújo, Pedri, Raphinha i De Jong. Quatre noms vitals per al conjunt culer als quals s'hi podria afegir Iñigo Martínez.

L'experiència d'Iñigo Martínez i la seva capacitat per liderar en moments difícils el fan una opció ideal per agafar el braçalet. A més, compta amb el suport total del grup. Jugadors com Gavi tenen molt clar que Iñigo està llest per fer el pas.