El Mallorca demana un altre fitxatge del Barça després de signar Pablo Torre: és molt bo

El Mallorca està construint un projecte d'allò més interessant. Després de finalitzar la passada temporada en una meritòria desena posició, el conjunt balear vol continuar creixent. Amb Jagoba Arrasate al capdavant, el club balear s'ha fixat en diversos jugadors del FC Barcelona per reforçar la seva plantilla.

El primer a arribar ha estat Pablo Torre, i tot apunta que no serà l'únic. El Mallorca vol repetir la fórmula amb un altre talent culer que agrada molt a Arrasate. Això sí, sembla que el seu traspàs no serà tan senzill com el del jove migcampista càntabre.

Els detalls del fitxatge de Pablo Torre

Pablo Torre ha estat un dels primers moviments de l'estiu. Tot i el seu talent, el càntabre no va aconseguir consolidar-se amb Hansi Flick, que gairebé no li va donar minuts al llarg del curs. El seu rendiment va ser correcte, però l'enorme competència al centre del camp li va tancar les portes.

Davant aquesta situació, el Mallorca ha estat el més ràpid a actuar. El club ha tancat el seu fitxatge per 5 milions d'euros, tot i que el Barça s'ha assegurat un 50% d'una futura venda i un dret de tempteig.

Roony Bardghji, el següent objectiu

Veient l'èxit de l'operació amb Pablo Torre, el Mallorca ja treballa per repetir la jugada amb Roony Bardghji. L'extrem suec, de només 19 anys, està molt a prop de convertir-se en nou jugador del FC Barcelona. Tanmateix, el seu rol inicial serà alternar el filial amb el primer equip, per la qual cosa una cessió no es descarta.

L'interès del Mallorca no és nou. Durant la temporada passada, Jagoba Arrasate ja va intentar fitxar Roony Bardghji per al seu equip. Tot i això, el múscul financer del club balear va impedir qualsevol acord amb el Copenhaguen, que demanava una xifra elevada pel seu jove talent.

Un Mallorca ambiciós al mercat

Si Roony Bardghji acaba fitxant pel Barça, la situació es facilita. Tractant-se d'una cessió, el Mallorca tindria més opcions d'aconseguir els seus serveis. A més, la bona relació entre ambdós clubs després del traspàs de Pablo Torre podria aplanar encara més el camí.

El club balear veu en Roony Bardghji un perfil ideal per reforçar el seu atac. Jove, amb desbordament i amb fam de minuts, encaixaria a la perfecció en l'estil que Arrasate vol implantar a Son Moix.

Amb Pablo Torre ja tancat i Roony Bardghji al radar, el Mallorca demostra que va molt seriosament aquest estiu. El club vol continuar creixent a LaLiga i ha trobat en el Barça un aliat perfecte per incorporar talent jove i amb projecció.