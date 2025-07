Raphinha i Lamine Yamal tenen un nou rival: el Barça ja ha tancat el seu segon fitxatge

Un dels punts febles del Barça durant la temporada passada va ser el seu escàs fons d'armari. Tot i que el vestidor comptava amb perfils variats, hi havia certes posicions que van suposar un veritable maldecap per a Hansi Flick. Els laterals van generar dubtes, però el focus de tensió va estar més amunt.

En concret, la posició d'extrem va ser una de les més limitades. Flick, analitzant el rendiment als entrenaments, va prendre dues decisions clau: Ferran Torres passaria a actuar com a '9', i Ansu Fati no comptaria amb minuts. Aquest escenari va deixar un buit preocupant a les bandes, on només hi ha Lamine Yamal i Raphinha com a opcions naturals.

Només dos extrems purs: Raphinha i Lamine Yamal

Que el Barça només pugui comptar amb Lamine Yamal i Raphinha com a extrems naturals suposa un problema. La seva càrrega de minuts durant la temporada passada va ser excessiva i, si no arriba un altre extrem, tot seguirà igual. Cada baixa, sanció o rotació posaria en problemes Flick, que no disposarà de relleus fiables.

Per això, la direcció esportiva del Barça ha començat a treballar en solucions a mitjà i llarg termini. S'han considerat múltiples noms, alguns de primer nivell. Nico Williams, Luis Díaz o Marcus Rashford han estat vinculats al club durant setmanes, però l'escollit és un altre molt més jove i barat.

L'aposta és Roony Bardghji

Per acompanyar Lamine Yamal i Raphinha, el FC Barcelona ha tancat el fitxatge de Roony Bardghji, jove extrem suec de només 19 anys. Procedent del FC Copenhaguen, el jugador ha estat una de les sensacions a la lliga danesa. El club català pagarà 2 milions d'euros per la seva incorporació.

Roony Bardghji serà el relleu de Raphinha i Lamine Yamal a les bandes. El seu rol serà clar: jugador de rotació sense exigències, destinat a aprofitar els minuts que Flick li doni quan hi hagi baixes o partits menys exigents.

Una operació intel·ligent

El fitxatge de Roony Bardghji és una aposta de futur amb baix cost. Per només dos milions, el Barça s'assegura un talent que ja ha brillat en competició europea. El jove suec destaca pel seu desbordament, velocitat i capacitat de decisió a l'últim terç.

Tot i que no arribarà amb galons de titular, la seva presència donarà oxigen a una línia ofensiva molt exigida. Flick tindrà més alternatives i menys necessitat de sobrecarregar titulars com Lamine Yamal.

El Barça cobreix una de les seves grans mancances

Amb l'arribada de Roony Bardghji, el Barça reforça una de les seves posicions més fràgils. La direcció esportiva ha optat per una solució assequible i prometedora.

Si el jove respon bé, pot convertir-se en una peça important en la rotació. El Camp Nou espera amb il·lusió. Roony Bardghji sap que haurà d'esperar el seu moment, però el primer pas ja està fet.