Tothom parla del que ha fet Pedri en les últimes hores: «És l’únic que...»

Pedri s'ha convertit, sens dubte, en un dels actius més valuosos d'aquest Barça actual, la seva presència a l'equip és indispensable. La seva capacitat per controlar els temps dels partits al seu antull l'ha convertit en candidat a la Pilota d'Or. Els entesos en futbol veuen el canari com el migcampista perfecte, organitzador i creador així com recuperador de pilotes.

Pedri s'ha convertit en la pedra angular de l'esquema dirigit per Hansi Flick i de la mateixa Selecció Espanyola. Pedri no és l'estereotip d'esportista que veiem a la televisió o a les xarxes socials, no vesteix de manera extravagant ni llueix tatuatges al seu cos. Mentre la majoria d'esportistes han estat de vacances amb les seves parelles arreu del món, Pedri les ha passat amb la seva família.

Que Pedri és diferent, queda reflectit novament a la fotografia que el Barça ha publicat a les seves xarxes socials. Amb motiu de la presentació de la nova samarreta, Pedri, Lewandowski, Fermín, Lamine, Balde i Raphinha han protagonitzat l'spot promocional. Han posat amb la nova equipació i s'han fet fotos per al record, però una d'aquestes instantànies ha generat més reaccions de les esperades.

L'anunci divertit de la nova samarreta

El Barça ha fet pública la samarreta de l'equip per a la temporada 2025-26 i ho ha fet amb un anunci molt especial. Diversos integrants del primer equip parlen de la nova equipació que lluiran la pròxima temporada. La conversa dels esportistes recorda la temporada d'èxit que acaben de viure i com afronten els nous reptes de la següent.

Lamine Yamal, un dels més actius a l'spot, assenyala que es prepari Barcelona i el món, serà incontrolable. L'anunci té com a títol 'definim el demà' i es destaca el millor de la temporada: 'La desfilada, la Copa i el 0-4 al Bernabéu'. Pedri afirma que el 0-4 a Chamartín va ser un moment TOP.

Els protagonistes de l'spot publicitari

A la imatge que el Barça ha penjat a les xarxes es poden veure els 5 protagonistes fent les celebracions dels seus companys. Raphinha, per exemple, apareix realitzant la celebració de Pedri. Balde apareix fent la de Lamine Yamal, tanmateix, si ens fixem en Pedri veurem que el '8' apareix només rient.

Una divertida anècdota que ens demostra la personalitat de Pedri. Definim el demà, som un equip amb ganes, amb fam, amb molt a dir i tot per viure. Aquest és el missatge de la plantilla encapçalada per un líder excepcional, l'esportista canari, Pedri González.