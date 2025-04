Tot canvia amb el que Marc Casadó ha descobert en les últimes hores: 'Jugarà a...'

Marc Casadó s'ha convertit en una de les grans revelacions aquest any del Barça i del futbol espanyol. El centrecampista de 21 anys s'ha erigit com una de les grans promeses del futbol nacional consolidant-se com a figura clau en l'esquema del Barça de Flick. La seva habilitat per distribuir la pilota i aportar tant en defensa com en atac l'han convertit en un indispensable.

Marc Casadó ha vist com amb Hansi Flick passava de ser un jugador de banqueta la temporada passada amb Xavi a un indispensable en l'onze de la present. Casadó ha respost a la confiança dipositada pel tècnic alemany amb grans actuacions que li han valgut la trucada de la Selecció. Al llarg de la temporada, el jove canterà ha demostrat una maduresa impròpia per a la seva edat.

Marc Casadó ha disputat, en la present temporada, 36 partits amb 2447 minuts de joc efectiu, marcant 1 gol i repartint 6 assistències. No obstant això, la seva presència en l'onze titular va començar a disminuir amb la reaparició de Frenkie De Jong després de la seva lesió. Posteriorment, la seva fatídica lesió en el lligament del seu genoll el tindrà apartat fins a final de temporada.

Marc Casadó i el seu futur al Barça

El centrecampista del Barça ja ha iniciat el seu procés de recuperació i espera estar en plena forma per a la pretemporada. L'objectiu de Casadó passa per tornar a ser peça clau en la medul·lar blaugrana. No ho tindrà fàcil amb Frenkie De Jong si acaba renovant i amb un Marc Bernal també recuperat per a la causa.

El futur de Casadó com a blaugrana també es va veure amenaçat fa unes setmanes quan es va rumorejar que el club buscava un reforç per a la medul·lar. Havia sonat amb força Thomas Partey, el vell conegut de la Lliga per les seves temporades a l'Atlètic de Madrid. Marc Casadó respira ara més tranquil en conèixer, en les últimes hores, que l'Arsenal ha decidit renovar al seu futbolista.

Thomas Partey seguirà a l'Arsenal

Sembla que el futur del jugador ghanès a l'Arsenal conclouria aquest estiu i que Partey desitjava tornar a la lliga espanyola. Se l'havia vinculat al Barça, però finalment, tot quedarà en un rumor i el centrecampista acabarà renovant amb l'Arsenal. Les converses per a la seva renovació ja s'han iniciat i no sembla que hi hagi problemes.

El rendiment de Partey, de 31 anys, està sent molt elevat en l'actual temporada i Mikel Arteta desitja que continuï lligat a l'equip. El ghanès ha disputat 47 partits, 3496 minuts de joc efectiu marcant 4 gols i repartint 3 assistències. A l'Arsenal estan convençuts que la situació s'acabarà reconduint i Partey seguirà al club.