El Barça té un gran objectiu de cara al proper mercat de fitxatges: tancar l'arribada d'un davanter centre que rellevi Robert Lewandowski, qui molt probablement no renovarà. El Barça ha estudiat la possible arribada de diversos davanters, entre els quals destaquen Oyarzabal i Julián Álvarez, entre d'altres, però la veritat és que, de moment, s'han descartat. El motiu és ben bàsic: el Barça tindria dipositades totes les seves esperances en un nou davanter, que està pujant com l'escuma i que apunta a ser molt important pròximament.
El Barça ha descartat Mikel Oyarzabal, davanter de la Reial Societat i de la Selecció Espanyola, i segueix pendent de Julián Álvarez, tot i que el club creu que serà molt car. El Barça voldria anar amb tot per Julián Álvarez, però la situació econòmica continua sent incerta i, presumiblement, també ho serà durant el proper mercat de fitxatges. Julián Álvarez serà el gran objectiu del Barça aquest proper estiu, però el Barça vol que, per assegurar-se el futur, abans es tanqui l'aterratge del nou fill pròdig del Barcelona.
El Barça fa temps que busca davanter per rellevar o substituir Robert Lewandowski, però en aquests propers mesos elevarà la seva feina per trobar el nom ja definitiu. Han sonat noms com els de Mikel Oyarzabal i Julián Álvarez, però la veritat és que Joan Laporta té una alternativa millor i, sobretot, molt més econòmica. Això sí, el Barça tampoc dona per descartat Julián Álvarez, a qui consideren com el jugador més a tenir en compte de cara al proper mercat de fitxatges d'estiu.
Ni Oyarzabal ni Julián Álvarez, el Barça recupera el fill pròdig i tanca el fitxatge
Robert Lewandowski, als seus 37 anys, segueix sent una peça fonamental al Barça, però el club culer fa mesos que busca relleu. Sembla que tots els focus apunten a Julián Álvarez, però Joan Laporta està treballant en una alternativa més econòmica per si de cas. La idea és intentar el fitxatge de Álvarez, que ja vol sortir de l'Atlético de Madrid, però el Barça no descarta que s'hagi de deixar de banda el jugador argentí.
La idea del Barça amb Robert Lewandowski està aparentment clara: Joan Laporta pretén que el polonès acabi contracte el 2026 i que el seu lloc l'ocupi una nova estrella mundial. Ara bé, del dit al fet hi ha un bon tros i, per tant, caldrà veure si tot surt com està previst. El Barça vol substituir Lewandowski amb Julián Álvarez, però Laporta té un 'Pla B', que passa per apostar per un jove canterà de només 17 anys: "és una cosa bestial".
Aquest davanter és Sama Nomoko, extrem de Mali que, actualment, forma part del Barça Atlètic que entrena Juliano Belletti. Sama Nomokove de jugar al Juvenil B del FC Barcelona i, per edat, està cridat a ser un dels grans davanters del Barça en els propers anys. La idea de Deco passa per convertir Nomoko en davanter referència, cosa que s'intentarà començar a treballar en les pròximes setmanes: podria ser extrem, però també el nou '9'.
