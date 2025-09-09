Tornarà al Reial Madrid per només 10 milions: Jude Bellingham tremola, és molt bo
Bellingham tindrà més competència per a l'any que ve
Nico Paz ha despertat l'interès de gegants europeus com Tottenham i Inter. Els italians fins i tot somiaven amb l'argentí com a líder del seu centre del camp, però el seu futur sembla estar escrit en blanc. Florentino Pérez es va guardar un as a la màniga en forma de clàusula de recompra per valor de 10 milions que activarà el proper estiu.
Amb només 20 anys, Nico Paz viu un moment dolç a Itàlia. Cesc Fàbregas li ha lliurat les claus de l'equip i ell ha respost amb personalitat i qualitat. Al Como és un dels jugadors més estimats, el que marca la diferència cada setmana, però tornar al Bernabéu és el seu somni.
Nico Paz ja té data d'arribada al Real Madrid
A l'Argentina també segueixen els seus passos amb entusiasme. Nico Paz ja és habitual a les convocatòries de la seva selecció i apunta al Mundial de 2026 amb un paper protagonista. Aquesta ambició reforça la seva decisió de romandre aquesta temporada al Como, on està jugant molts minuts.
El mateix Real Madrid ho entén. Després de parlar amb el seu entorn, Florentino Pérez i Xabi Alonso van pensar que el millor era esperar un any més. I així serà: Nico Paz acabarà el curs 2025/2026 al Como, i després farà les maletes per tornar al Bernabéu.
Jude Bellingham troba un rival digne en Nico Paz
Al Como, Nico Paz està actuant a la mateixa posició que Jude Bellingham al Real Madrid. Tots dos parteixen per davant de la medul·lar i per darrere de la punta d'atac, sent el nexe d'unió entre ambdues zones del camp. És per això que, segurament, tots dos hauran de lluitar per la titularitat.
Xabi Alonso ja li està donant voltes al cap per veure l'encaix que pot oferir-li a Nico Paz. Excepte sorpresa, Jude Bellingham seguirà sent el titular, així que el '10' del Como hauria de modificar la seva posició si vol tenir minuts.
Florentino Pérez ja té la jugada pensada
El contracte de Nico Paz amb el Como inclou la famosa clàusula de recompra de 10 milions. Un preu irrisori per a un talent de la seva magnitud i que Florentino Pérez no pensa desaprofitar. El president el veu com a part del futur del club i té decidit executar l'opció tan bon punt arribi el moment.
Mentrestant, Tottenham, Inter i altres grans el continuaran temptant. Però el pla sembla blindat: Nico Paz gaudeix a Itàlia, progressa amb l'Argentina i sap que el Bernabéu l'espera. El 2026, excepte sorpresa, serà un dels fitxatges més esperats i assequibles de l'era Florentino.
