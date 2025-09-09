Joan Laporta, assenyalat pel president del Bayern Munic: 'És el que passa quan...'
El president d'honor del Bayern critica Laporta sense venir a tomb
En els últims anys, Joan Laporta ha hagut de fer front a una situació molt complicada a tots els nivells. La gestió realitzada en èpoques de Rosell i Bartomeu va deixar el club a la vora de la fallida. Tanmateix, des que Laporta va agafar les regnes de la presidència, el Barça ha començat a reconduir la situació.
En l'aspecte esportiu, el FC Barcelona ha tornat al camí de les victòries de la mà de Hansi Flick. El tècnic alemany, en la seva primera temporada, ha fet una feina extraordinària que li ha valgut per aixecar el triplet nacional. Ara, el gran objectiu per a aquest curs serà la Champions.
Mentrestant, a nivell econòmic, el Barça ha hagut de recórrer al talent de La Masia davant la impossibilitat d'aconseguir grans fitxatges. La situació financera no dona per a més i Joan Laporta ha d'anar amb peus de plom per no veure compromeses certes operacions. Està clar que l'estat actual del conjunt català no és l'adequat, i precisament d'això se n'ha aprofitat Uli Hoeness, president d'honor del Bayern Múnic.
El president d'honor del Bayern Múnic ataca Joan Laporta
En la seva última aparició al programa 'Doppelpass' de la cadena alemanya Sport 1, el president honorífic del Bayern Múnic va fer esment a la gestió econòmica dels grans clubs europeus. Uli Hoeness va ser clar a l'afirmar que el Barça és un exemple del que no s'ha de fer en el futbol a nivell financer. Amb el seu estil particular, directe i sincer, va llançar un dard a Joan Laporta.
Uli Hoeness va indicar que la diferència del Bayern Múnic amb el Barça és abismal, ja que l'entitat catalana ha acumulat un deute superior als mil milions d'euros. Segons el president alemany, aquesta situació seria impensable al club bavarès, ja que de produir-se el posaria a la vora del col·lapse. Per a Hoeness, la prudència econòmica és clau i és tan important com la qualitat al terreny de joc.
L'equilibri és la clau
Uli Hoeness també va criticar el funcionament del mercat futbolístic a nivell general, on l'entrada de capital estranger i la intervenció de multimilionaris fan canviar radicalment el panorama dels clubs. El dirigent germànic va indicar que la gestió responsable i la planificació a llarg termini són essencials. En un entorn tan volàtil i canviant, l'equilibri és fonamental per sobreviure sense problemes.
Sigui com sigui, la veritat és que Hoeness va defensar la gestió del Bayern Múnic en aquest mercat de fitxatges assenyalant el Barça. Segons el veterà dirigent, "després de Luis Díaz vam decidir no comprar ningú més. Altrament acabaríem com el Barça, amb un deute de 1.300M€ i ja no pots fer res".
Amb les seves declaracions, Uli Hoeness no només va enviar un missatge clar a Joan Laporta, sinó que va defensar sense embuts la prudència econòmica dels alemanys.
