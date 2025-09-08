El Barça explica a la seva afició la incomprensible sortida de Frido: 'Sentim que...'
El Barça Femení travessa canvis inesperats que generen dubtes entre l’afició blaugrana
El Barça Femení travessa un moment de canvis importants. La temporada passada va tancar amb diversos èxits esportius, però ara el club afronta una etapa de reorganització. Pel que fa als fitxatges, l’equip gairebé només ha incorporat una jugadora: Laia Aleixandri, procedent d’un altre club espanyol, com a reforç defensiu.
Tanmateix, les sortides han estat nombroses i han deixat un buit important a la plantilla. Noms com Jana Fernández, Bruna Vilamala i Ingrid Engen han abandonat el club. Però la sortida que més ha sorprès a l’afició és la de Fridolina Rolfö, una de les jugadores més estimades i destacades de l’equip.
La sorpresa de l’afició
Els seguidors del Barça Femení han mostrat el seu desconcert a les xarxes socials i fòrums. Molts es preguntaven per què una jugadora amb tant talent i entrega deixava el club. Fridolina Rolfö havia estat clau en moments decisius, i el seu compromís dins i fora del camp sempre va ser evident.
L’afecte de l’afició cap a Frido és enorme. Per això, la seva sortida va generar no només tristesa, sinó també confusió. La pregunta que molts es feien era senzilla: per què un club que aspira a continuar guanyant decideix prescindir d’una jugadora de primer nivell?
L’explicació del club
Marc Vivés, director esportiu del Barça Femení, va parlar en exclusiva amb Mundo Deportivo per intentar aclarir la decisió. Les seves paraules van ser clares, encara que no per això van deixar de ser polèmiques:
"Màxim respecte per Rolfö. El que ha donat a aquest club ha estat extraordinari. Però va arribar un moment en què vam sentir que el seu rendiment no estava en el seu punt més alt, i vam decidir separar-nos, equilibrant els costos salarials amb els factors esportius."
Vivés reconeix el valor i llegat de Fridolina, però assegura que la decisió es va prendre després d’avaluar factors esportius i econòmics. Segons el director esportiu, l’objectiu és mantenir un equilibri que permeti a l’equip continuar competint al més alt nivell sense comprometre la seva sostenibilitat financera.
Mirant cap al futur
El Barça Femení ja prepara la seva pròxima temporada. Malgrat les nombroses baixes, el club confia a consolidar un equip competitiu. La incorporació de Laia Aleixandri és un senyal que es busca reforçar posicions clau, tot i que el repte serà reconstruir la química del vestidor després de la sortida de jugadores importants.
L’afició, encara que dolguda, segueix donant suport a l’equip. Molts esperen que aquesta etapa de transició permeti al Barça Femení mantenir el seu estatus de referent en el futbol femení. La sortida de Frido, tot i que difícil de pair, es veu ara com part d’un pla més ampli per assegurar un futur sòlid i competitiu.
