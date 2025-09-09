El Barça tiene un gran objetivo de cara al próximo mercado de fichajes: cerrar la llegada de un delantero centro que releve a Robert Lewandowski, quien muy probablemente no renovará. El Barça ha estudiado la posible llegada de varios delanteros, entre los que destacan Oyarzabal y Julián Álvarez, entre otros, pero lo cierto es que, por el momento, se han descartado. El motivo es bien básico: el Barça tendría depositadas todas sus esperanzas en un nuevo delantero, que está subiendo como la espuma y que apunta a ser muy importante próximamente.

El Barça ha descartado a Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad y de la Selección Española, y sigue pendiente de Julián Álvarez, aunque el club cree que será muy caro. El Barça querría ir con todo a por Julián Álvarez, pero la situación económica sigue siendo incierta y, presumiblemente, también lo será durante el próximo mercado de fichajes. Julián Álvarez será el gran objetivo del Barça este próximo verano, pero el Barça quiere que, para asegurarse el futuro, antes se cierre el aterrizaje del nuevo hijo pródigo del Barcelona.

El Barça lleva tiempo buscando delantero para relever o sustituir a Robert Lewandowski, pero en estos próximos meses elevará su trabajo para dar con el nombre ya definitivo. Han sonado nombres como los de Mikel Oyarzabal y Julián Álvarez, pero lo cierto es que Joan Laporta tiene una alternativa mejor y, sobre todo, mucho más económica. Eso sí, el Barça tampoco da por descartado a Julián Álvarez, a quien consideran como el jugador más a tener en cuenta de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

Ni Oyarzabal ni Julián Álvarez, el Barça recupera al hijo pródigo y cierra el fichaje

Robert Lewandowski, a sus 37 años, sigue siendo una pieza fundamental en el Barça, pero el club culer lleva meses buscando reemplazo. Al parecer, todos los focos apuntan a Julián Álvarez, pero Joan Laporta está trabajando en una alternativa más económica por si las moscas. La idea es intentar el fichaje de Álvarez, quien ya quiere salir del Atlético de Madrid, pero el Barça no descarta que se tenga que dejar de lado al jugador argentino.

La idea del Barça con Robert Lewandowski está aparentemente clara: Joan Laporta pretende que el polaco acabe contrato en 2026 y que su lugar lo ocupe una nueva estrella mundial. Ahora bien, del dicho al hecho hay un trecho y, por consiguiente, habrá que ver si todo sale como está previsto. El Barça quiere sustituir a Lewandowski con Julián Álvarez, pero Laporta tiene un 'Plan B', que pasa por apostar por un joven canterano de solo 17 años: "es algo bestial".

Este delantero es Sama Nomoko, extremo de Mali que, actualmente, forma parte del Barça Atlètic que entrena Juliano Belletti. Sama Nomokoviene de jugar en el Juvenil B del FC Barcelona y, por edad, está llamado a ser uno de los grandes delanteros del Barça en los próximos años. La idea de Deco pasa por convertir a Nomoko en delantero referencia, algo que se intentará empezar a trabajar en las próximas semanas: podría ser extremo, pero también el nuevo '9'.