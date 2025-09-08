El Barça fa oficial això de Robert Lewandowski: ningú no s'ho esperava, hi ha sorpresa
Els rumors han estat confirmats: Lewandowski es converteix en el gran protagonista de l'actualitat blaugrana
Robert Lewandowski va ser una de les peces clau en els èxits del FC Barcelona la temporada passada. El davanter polonès va tancar el curs amb 42 gols en 52 partits, confirmant que era el millor '9' possible per al conjunt català. El seu rendiment i el seu estat físic semblaven inqüestionables, encara que dins la directiva no tothom pensa el mateix.
Els rumors sobre el seu futur van començar a sonar fa ja algunes setmanes. Tot va començar amb la filtració d'una suposada oferta de 100 milions d'euros procedent de l'Aràbia Saudita. Lewandowski va decidir rebutjar-la perquè la seva intenció era continuar defensant la samarreta del Barça, però des de llavors tot ha canviat.
El nou rol de Robert Lewandowski
El polonès sempre ha estat un futbolista ambiciós. Mai es conforma i busca constantment nous reptes que el mantinguin motivat al màxim nivell. Precisament per això van sorprendre tant les seves declaracions recents.
"Aquest any estic abordant la meva situació de manera diferent:no estic tan enfocat en la quantitat de minuts que jugo. Aquesta temporada analitzarem constantment com em sento", va explicar Robert Lewandowski en una entrevista. En les seves paraules es pot veure que el seu rol al Barça ja no serà tan important com ho era abans, però ho assumeix.
De fet, segons les informacions publicades a l'entorn culer, la realitat és que Robert Lewandowski afronta la seva última temporada amb la samarreta del Barça. El seu contracte finalitza al juny de 2026 i el pla és que marxi gratis. Ni Deco ni Laporta ni Flick aposten per la seva continuïtat un any més.
Robert Lewandowski ja té substitut
La directiva, encapçalada per Deco, ja treballa en un pla de futur. El director esportiu no vol esperar més i busca un relleu de garanties per a la pròxima temporada sense Robert Lewandowski. Tot apunta que l'escollit és Julián Álvarez, actual jugador de l'Atlético de Madrid.
L'argentí reuneix les condicions ideals per ocupar el lloc de Robert Lewandowski. És jove, té mobilitat, gol i està acostumat a competir al màxim nivell. Sens dubte, l'arribada de Julián Álvarez suposaria un nou aire per a la davantera culer.
En qualsevol cas, el fitxatge no serà senzill. L'Atlético de Madrid no vol desprendre's d'ell i només el deixaria sortir per una xifra molt elevada. A més, el Barça hauria de quadrar els comptes per poder assumir l'operació sense comprometre la seva delicada economia.
El que sembla clar és que el cicle de Robert Lewandowski al Barça està arribant al seu final. Excepte sorpresa majúscula, aquesta serà la seva última temporada al Camp Nou. El club no té intenció de renovar-lo i el seu contracte expira, cosa que l'obligarà a buscar un nou destí o penjar les botes.
La notícia ha sorprès molts, ja que ningú esperava que el Barça obrís la porta al seu golejador estrella. Però el futbol no entén de nostàlgies i el club ja pensa en el futur: Julián Álvarez és l'escollit. Robert Lewandowski, per la seva banda, haurà de decidir com vol tancar la seva etapa al Camp Nou.
