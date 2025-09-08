Oficial, Thiago Alcántara torna i tanca un fitxatge TOP pel Barça, de 45 M a 0€
Després de mesos d'incertesa, Thiago Alcántara, que va ser futbolista del Barça i Liverpool, entre d'altres, tornarà al Barça per incorporar-se al 'staff' tècnic de Hansi Flick, primer entrenador de l'equip masculí. Thiago Alcántara feia mesos que volia tornar al Barça i Flick volia comptar amb la seva experiència i bon tracte amb els joves, però el Barça encara no ho veia del tot clar. Ara les coses han canviat de manera radical: Thiago Alcántara torna al Barça i ho fa de la mà d'un fitxatge que ja té totalment pactat per al proper hivern.
Thiago Alcántara ja va estar al Barça durant la primera pretemporada de Hansi Flick i, un any després, l'entrenador alemany i l'exfutbolista espanyol es tornaran a retrobar a Barcelona. Thiago Alcántara s'afegirà al cos tècnic de Flick i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', ho farà com a integrant de la part de metodologia: serà la mà dreta de Flick. Això sí, cal destacar que Thiago Alcántara no passarà per davant de Marcus Sorg, actual segon entrenador de Hansi Flick al Barça.
Thiago Alcántara no arribarà sol al Barça: el nou membre del 'staff' arriba a la Ciutat Comtal amb un fitxatge ja tancat i pactat. Com és evident, Thiago Alcántara sap que el mercat de fitxatges ja està tancat, però té la feina avançada perquè el club pugui tancar aquest fitxatge durant el mercat d'hivern. De ser una perla valorada en 45 milions a arribar gratis al Barça: el club culer tanca un nou fitxatge gràcies a Thiago Alcántara, que ja està treballant amb el grup.
Thiago Alcántara somia amb el fet de poder ser primer DT algun dia i sap que aprendre de Flick és una de les millors maneres d'aconseguir-ho. A més, Thiago Alcántara vol tornar al Barça per la porta gran: ha convençut una estrella que ha perdut molt de valor de mercat, el nou fitxatge del Barça és oficial. Thiago Alcántara vol ajudar Flick i sap que la millor manera de fer-ho és fitxant una de les grans promeses de la Premier League: arribarà a l'hivern, costava 45M€.
El mercat de fitxatges està tancat, però el Barça treballa per fer oficial l'arribada d'un talent que arribarà de la mà de Thiago Alcántara, nou membre del 'staff' culer. El Barça ja confirma que l'exfutbolista Thiago Alcántara tornarà al club i que ho farà amb un fitxatge d'alt voltatge vingut de la Premier League anglesa. Thiago Alcántara es va retirar l'estiu passat i, immediatament després, va passar a formar part del staff tècnic de Hansi Flick, míster amb qui manté una excel·lent relació.
Thiago Alcántara ja treballa per al Barça: arriba amb un fitxatge molt TOP
Thiago Alcántara va jugar un paper troncal al Barça durant la passada pretemporada: va ajudar Flick a integrar-se i va ser un gran mentor per a molts dels joves de la Masia. Ara el Barça vol recuperar i tornar a fitxar Thiago Alcántara i l'exfutbolista espanyol ja ha confirmat que s'unirà a l'entitat catalana en els pròxims dies. De fet, aquest dilluns s'ha sabut que Alcántara ha dinat amb la resta de membres del cos tècnic: segons ha avançat l''AS', s'ha celebrat el seu dinar de benvinguda.
Thiago Alcántara arriba al Barça per fer més grup i ajudar tècnicament els joves, però la veritat és que també arriba amb un gran fitxatge ja confirmat i a punt. Parlem del fitxatge del migcampista defensiu del Liverpool Stefan Bajcetic, que ja va sonar per arribar cedit durant el passat mercat de fitxatges d'estiu.
Alcántara té una gran relació amb l'espanyol i, pel que sembla, arribaria cedit pel club anglès durant el mercat de fitxatges d'hivern. El Barça no pagaria res a curt termini, però fixaria una clàusula de compra opcional a finals de curs: el fitxatge s'hauria tancat gràcies a la intermediació de Thiago Alcántara.
