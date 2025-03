Pedri, migcampista canari del Barça, s'ha convertit en aquell jugador imprescindible que el club culer necessitava tant dins com fora del terreny de joc. El de Tenerife està sent una de les peces més importants dins dels esquemes de Hansi Flick i, per si no fos suficient, ara també ajuda amb un fitxatge espectacular. Pedri ha renovat el seu contracte fins al 2030 i ja és oficial, però també ha mediat perquè el Barça s'oblidi de fitxatges com els de Leo Messi o Neymar.

El Barça haurà de tancar diverses vendes durant aquest pròxim mercat de fitxatges i tot sembla indicar que els escollits seran Ansu Fati, Andreas Christensen i el talent càntabre Pablo Torre. Una vegada es tanquin aquestes vendes, el Barça anirà a per un extrem sorpresa: ni Neymar ni Leo Messi. Tot i que els noms de Neymar i de Leo Messi van agafar força per reforçar l'atac del Barça de Flick, cap dels dos acabarà fitxant pel Barça.

Neymar genera més consens que Leo Messi, però el Barça es deixarà guiar per un Pedri que ha volgut frenar els dos fitxatges que liderava Joan Laporta. Dins del club existeix la voluntat d'explotar comercialment figures com les de Messi o Neymar, però la veritat és que el vestidor, ja rejovenit, tem possibles intrusismes i males dinàmiques. És, per tot això, que el Barça s'oblida de Leo Messi i Neymar i mou fitxa per tancar l'arribada d'un altre talent ofensiu: ve recomanat i avalat per Pedri.

Ni Neymar ni Leo Messi, el Barça ja tanca el fitxatge recomanat i avalat per Pedri

Neymar i Leo Messi van estar a la llista de possibles fitxatges del Barça, però Joan Laporta ja s'ha oblidat dels dos i ja pensa a tancar l'extrem definitiu. Neymar, ja al Santos, està totalment descartat per la seva condició física i nivell actual i Leo Messi podria ser una opció, però no per aquest mercat de fitxatges d'estiu. El Barça ha decidit mirar endavant i, per tant, ja pensa a tancar l'arribada d'un extrem esquerre que arribarà recomanat i avalat pel migcampista canari Pedri.

Pedri ja ho tanca i el Barça ho confirma: el fitxatge de la jove perla marroquina de 19 anys que brilla a la UEFA Champions League està llest per ser anunciat. El Barça busca millorar la seva zona ofensiva creativa i s'ha recolzat en un Pedri que ha estat clau en l'operació: el canari el truca i aquest accepta ser culer. No ha estat senzill, ja que el crack comptava amb ofertes de PSG i Manchester United, però Pedri ha estat important perquè es decideixi pel Barça de Hansi Flick.

El Barça s'oblida de Leo Messi i de Neymar: tanca un altre fitxatge avalat per Pedri

Després d'aquest últim moviment de Pedri, que va tornar a ser molt important per al Barça en el triomf contra la Real, el Barça tanca els capítols de Neymar i Leo Messi. Tots dos generaven il·lusió, però seria com tornar a obrir un capítol del passat, una cosa que noves estrelles com Pedri veuen totalment innecessària.

Després de la xerrada de Pedri amb el Barça, Joan Laporta mourà fitxa pel talent marroquí de l'AS Mònaco, Eliesse Ben Seghir. Ben Seghir agrada molt al Barça i la trucada de Pedri ha estat clau per avançar en clau mercat de fitxatges. L'internacional per Marroc, taxat en 74 milions, vol ser culer i està disposat a rebutjar PSG i Manchester United per jugar amb el mag canari Pedri.