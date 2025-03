Costa igual que Nico Williams, però encaixa millor: el tapat del Barça juga a LaLiga

Resten encara quatre mesos, i molts reptes per davant, perquè el mercat d'estiu obri les seves portes i al Barça ja saben quina serà la seva prioritat. Hi ha diverses demarcacions que demanen reforç, però una en concret és la que més mals de cap està provocant als despatxos del Camp Nou. És l'extrem esquerre.

Des de fa diversos mesos sabem que Deco i Joan Laporta estan centrant esforços a poder portar un futbolista per a aquesta zona que pugui competir amb Raphinha pel lloc. I per activa i per passiva els mitjans han bombardejat informacions sobre que Nico Williams és el gran desitjat. No obstant això, ha irromput també un altre nom que fins i tot podria semblar més interessant per als interessos del Barça.

El seu nom és Álex Baena i en les últimes temporades s'ha convertit en un dels jugadors més talentosos del futbol espanyol. Sense anar més lluny, el passat curs es va convertir, ni més ni menys, en el màxim assistent de les cinc grans lligues del Vell Continent.

Els motius de la preferència per Álex Baena

I és que precisament aquest, els registres, és un dels factors que impulsen Álex Baena en la llista de preferències per a l'extrem esquerre. 6 gols i 7 assistències són els que ha aconseguit l'almerienc en el que portem de campionat domèstic. Nico Williams, malgrat ser un perfil més ofensiu, amb prou feines ha sumat 3 dianes i 5 passades de gol.

De fet, d'aquí neix el segon motiu; la idiosincràsia de tots dos futbolistes. Com dèiem, i com tots sabem, Nico Williams és molt més vertical, més propens a l'un contra un, veloç i elèctric. I aquesta missió, en certa manera, ja l'executa Raphinha al Barça.

En canvi, el perfil associatiu d'Álex Baena, molt més hàbil en el joc entre línies, no figura entre els representants de l'ofensiva culé. Tenint en compte que el preu de les seves clàusules és el mateix, 60 'quilos', el Barça podria decantar-se finalment per l'actual futbolista de l'almerienc.

De fet, hi ha altres dos factors que podrien acostar Álex Baena al Barça. El primer d'ells és que han estat diverses les ocasions en què ha assegurat que li agradaria vestir la blaugrana. I el segon és que, segons ha informat El Nacional, Álex Baena hauria rebutjat una oferta de l'Atlètic de Madrid, l'únic gran competidor de l'entitat catalana en la pugna pel jove atacant de 23 anys.

Sigui com sigui, serà el mercat qui acabi dictant sentència, ja que no és gens descartable que sorgeixin noves variables en aquesta gran incògnita. El que té clar Álex Baena és no només que vol jugar la Champions, sinó que vol tenir protagonisme habitual per no arriscar la seva presència al Mundial de 2026. Moltes nits de reflexió l'esperen al bo d'Álex Baena.