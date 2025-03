Tomás Roncero, més dur que mai: 'El Madrid no és una guarderia, jo no el posava més'

Tomás Roncero és, sens dubte, un dels periodistes més influents i escoltats entre l'afició madridista. Sempre ha destacat per la seva passió, donant suport en els moments difícils i celebrant amb fervor els triomfs del club merengue. No obstant això, aquesta mateixa passió també es converteix en exigència màxima quan les coses no van bé.

La seva última intervenció ha estat especialment contundent i ha generat molt de rebombori entre els aficionats del Real Madrid. El detonant del seu enuig ha estat el que va ocórrer el passat dissabte al Benito Villamarín, on els de Carlo Ancelotti van patir una dolorosa derrota davant el Betis. Més enllà del resultat, el que va preocupar especialment a Tomás Roncero va ser l'actitud mostrada per un dels jugadors del Madrid.

Tomás Roncero esclata

En un partit en què es van avançar aviat amb un gol de Brahim, els blancs no van saber aprofitar l'avantatge inicial. Lluny d'imposar el seu joc, el Real Madrid va perdre intensitat i va permetre al Betis créixer en el partit. L'equip sevillà va aprofitar les llacunes defensives dels blancs i va remuntar merescudament el partit.

Només concloure el xoc, Tomás Roncero va esclatar als micròfons de La SER: "Des del 0-1 el Madrid es va fer la migdiada. No hem jugat a res després del gol de Brahim", va sentenciar visiblement indignat. Però sens dubte, les paraules més dures del periodista van tenir com a destinatari a Arda Güler, el jove futbolista turc que va aterrar al Bernabéu amb l'etiqueta de jove promesa.

Arda Güler, que va tornar a ser suplent, va ingressar al terreny de joc al minut 60 buscant revolucionar l'equip. No obstant això, el seu rendiment va ser decebedor, mostrant falta de connexió amb els seus companys i poca incidència en el joc. Una situació que va desfermar la ira de Tomás Roncero: "Jo no posava més a Arda Güler, això és el Real Madrid, no una guarderia, no ha fet res", va afirmar taxativament.

Arda Güler, en el punt de mira

Aquestes declaracions han tingut gran repercussió, generant un debat intern entre els seguidors madridistes sobre si Arda Güler realment està preparat per tenir minuts importants. Tomás Roncero insisteix que el Real Madrid necessita jugadors que puguin oferir rendiment immediat, especialment quan l'equip es troba en una situació compromesa a la Lliga.

El cert és que la paciència de Tomás Roncero sembla haver-se esgotat amb el jove talent turc. El periodista considera que no es poden permetre més experiments, especialment en moments clau de la temporada. El seu missatge és clar: el Madrid necessita jugadors preparats, capaços de rendir sota pressió, i ara mateix, als ulls de Roncero, Arda Güler no està capacitat per a això.