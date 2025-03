El Barça deixa KO Raphinha, la venda de Ferran Torres paga un fitxatge TOP: Flick guanya

No hi ha dubte que un dels jugadors estrella d'aquest nou Barça és Raphinha, que està realitzant una temporada extraordinària. L'extrem brasiler porta disputats 38 partits aquest exercici, havent aconseguit en totes les competicions 24 gols i 17 assistències. Són números de veritable crack i dignes de ser candidat a la Pilota d'Or.

No obstant això, malgrat que Raphinha ha assolit la seva millor versió amb Flick, el Barça continua pensant en reforçar la parcel·la ofensiva. L'alemany ha demanat en repetides ocasions a la direcció esportiva del club un reforç TOP per a la línia atacant que pugui moure's per banda esquerra i caure al centre. Flick vol potenciar totes les línies de l'equip i aquesta posició en particular.

No es busca un extrem pur ni substituir Raphinha, sinó que la idea és tenir un jugador polivalent que pugui complementar la davantera. Un perfil de jugador ràpid, hàbil, que pugui jugar tant per l'esquerra com caure en la posició de davanter centre. La situació econòmica del club fa complicat un fitxatge de gran envergadura, així que tot dependrà de la venda de Ferran Torres.

Ferran Torres podria ser el sacrificat

Flick sap que per poder fitxar primer ha de deixar sortir: el Barça necessita realitzar una venda important per dur a terme un fitxatge de màxim nivell. En aquest sentit, la directiva veu a Ferran Torres com el jugador que podria aportar un bon ingrés a l'estiu. Encara que el seu rendiment aquesta temporada està sent realment bo, el futur del '7' està en l'aire.

Fins a la data, Ferran Torres ha disputat 28 partits en totes les competicions marcant 11 gols i donant 3 assistències. És per això que al Barça estan convençuts que rebran bones ofertes a l'estiu: es parla que a la Premier League hi ha diversos interessats que poden oferir fins a 40M. D'aquesta manera, Ferran Torres es podria convertir en la peça clau per a l'arribada de Nico Williams, el que deixaria KO a Raphinha.

Nico Williams, la gran aposta

Si Ferran Torres se'n va, Nico Williams tornarà a ser el gran protagonista del mercat de fitxatges. L'estiu passat, la seva arribada semblava segura, però al final tot es va torçar: la difícil situació econòmica del Barça i el desig de Nico de seguir a Bilbao van ser determinants. Però ara, diversos mesos després, tot pot ser diferent.

Per a Raphinha, el que va passar l'estiu passat va ser una falta de respecte cap a la seva persona, posant en dubte tota la seva feina realitzada. I ara el brasiler podria viure de nou el cas Nico Williams: Flick considera que el davanter navarrès reuneix el perfil desitjat i seria un gran reforç per a l'atac culer. Perquè Nico pugui acabar arribant al Barça, es necessitarà una venda important i en aquest sentit Ferran Torres podria ser clau.