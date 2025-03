Arriba la felicitat al Barça amb una nova palanca: Pep Guardiola paga 80M, Deco accepta

Deco ha tornat la felicitat al FC Barcelona a base de treball, esforç i bones decisions. Els de la Ciutat Comtal han aconseguit conformar una plantilla força competitiva. Amb l'ajuda dels canterans i alguna que altra arribada, els catalans han tornat a situar-se en el més alt d'Europa.

Alhora, el Manchester City de Pep Guardiola està passant pel que, molt probablement, sigui el seu pitjor moment de la seva història moderna. L'entrenador català està fent tot el possible, però no li estan sortint les coses. Ara, un fitxatge que Pep té entre mans li donaria molts diners a Deco.

Deco i Pep Guardiola, mà a mà

Deco, juntament amb la resta de la directiva, està fent tot el possible per millorar les finances del club. Per ara, sembla que ho estan aconseguint i el Barça ja ha entrat en la regla 1:1 del Fair Play financer. A més, amb la recent venda de Vitor Roque per 25 milions més 5 en variables, s'ha aconseguit més marge.

Tot i així, Deco encara ha de continuar fent caixa; la solució és vendre a futbolistes que ja no facin falta. Curiosament, Pep Guardiola està intentant rejovenir la seva plantilla i tornar al més alt d'Europa, una cosa que no serà senzilla. Per a això, l'entrenador citizen ha pensat en un ex del Barça que està tenint una gran segona vida.

Trincao no va tenir gaire èxit al Barça, però la realitat és que està sent una peça clau en l'Sporting de Portugal. Pep Guardiola, disposat a fer el que sigui necessari per revertir la situació, està disposat a pagar 80 milions d'euros per l'extrem. Això vol dir que el Barça, en tenir el 50% dels drets del futbolista, rebria 40 quilos sense fer res.

Trincao, la pròxima incorporació TOP de Pep Guardiola

Pep Guardiola vol reforçar l'atac del seu equip, ja que últimament li està costant crear perill. Trincao porta 9 gols i 13 assistències en 40 partits aquesta temporada, així que encaixa en els plans del City a curt termini. A més, Trincao només té 25 anys, per la qual cosa encara li queden per davant molts anys.

Deco ja s'està fregant les mans davant aquest escenari, ja que els 40 milions que rebria gràcies a Trincao i Pep Guardiola podrien ser clau per fitxar en el pròxim mercat. Si l'extrem lusità continua així, és probable que el City es llanci amb tot pels seus serveis a l'estiu.