El Barça guanya a la Real Sociedad, però Flick activa la seva venda: 'No jugarà, que se'n vagi'

El FC Barcelona ha sumat aquesta tarda una important victòria a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant la Real Sociedad. El duel, corresponent a la jornada 26, va començar amb un ritme intens d'anada i tornada en què ambdós conjunts van mostrar les seves cartes ofensives des del primer minut de joc. De fet, els visitants van obrir el marcador després d'una magnífica jugada col·lectiva, però el VAR va anul·lar el gol de Sergio Gómez per fora de joc, refredant l'eufòria dels visitants.

Minuts després arribaria el moment clau de l'encontre, quan Aritz Elustondo va cometre un error decisiu. El defensor realista va agafar Dani Olmo quan aquest encarava la porteria de Remiro i l'àrbitre no va dubtar a expulsar-lo amb vermella directa. La Real Sociedad es va quedar amb un menys i el Barça va començar a dominar clarament el partit: els de Flick van aprofitar la superioritat numèrica per inclinar el camp al seu favor.

Abans del descans, la insistència dels catalans va donar els seus fruits. Primer va ser Gerard Martín qui va obrir la llauna amb un xut precís des de dins de l'àrea després d'una assistència mesurada d'Olmo. Poc després, Marc Casadó va posar el 2-0 després d'aprofitar un rebuig dins de l'àrea.

Després del descans, el Barça va mantenir el control absolut de la pilota i de les ocasions. Ronald Araújo i Lewandowski van veure porteria i van augmentar l'avantatge. Així, amb el 4-0 definitiu, Flick va aprofitar per donar descans a diversos titulars pensant ja en els pròxims compromisos.

Flick pren una decisió clau després de la victòria del Barça

Més enllà del triomf convincent davant la Real Sociedad, Flick ha pres una decisió que no deixa indiferent a ningú. El tècnic alemany ha decidit posar al mercat Andreas Christensen, el rendiment del qual aquesta temporada ha estat marcat per constants lesions.

El central danès, que únicament ha pogut disputar un encontre oficial aquest curs, acaba de caure lesionat per tercera vegada consecutiva i estarà diverses setmanes fora dels terrenys de joc. Un nou revés per a Andreas Christensen.

Davant aquesta situació, Flick ha comunicat directament a Deco que Andreas Christensen no entra en els seus plans per a la pròxima temporada. Considera que el centre de la defensa està més que cobert amb Araújo, Iñigo Martínez i Cubarsí, i no vol mantenir a la plantilla un jugador amb tan poc protagonisme.

Andreas Christensen fa un últim favor al Barça

El futur del defensa danès, per tant, sembla lluny del Camp Nou. Deco i Laporta ja treballen per aconseguir una sortida rendible a l'estiu. Esperen rebre ofertes de clubs de la Premier League, conscients que Christensen té un bon cartell a Anglaterra per la seva etapa al Chelsea.

La idea del club català és ingressar una quantitat propera als 20 milions, una xifra raonable atès que Andreas Christensen finalitza contracte el 2026. Flick no compta amb ell, així que tot el que puguin obtenir serà benvingut.

La realitat per a Andreas Christensen és dura: a causa de la seva última lesió, el més probable és que no torni a vestir la samarreta del Barça. Un trist final per a un futbolista la trajectòria del qual a Barcelona va començar amb il·lusió, però que conclourà inevitablement lluny del club català el pròxim estiu. Flick ho té clar.