Confirmat, es queda al Barça: Hansi Flick li ho agraeix a Vitor Roque

Hansi Flick ha fet que tot l'equip faci un pas endavant i els resultats estan sent sorprenentment bons. La directiva del Barça va decidir apostar per l'alemany després de la destitució de l'antic entrenador, Xavi Hernández. Encara que les formes d'acomiadar el català no van ser les correctes, el nou dirigent està obtenint uns resultats increïbles.

El Barça s'està recuperant a poc a poc dels seus problemes financers i el club comença a mirar més enllà dels problemes econòmics. L'entrenador està fent molts canvis a la plantilla i sembla que està donant amb les tecles correctes. L'última novetat ha estat la venda de Vitor Roque; a més d'aportar benefici econòmic, li ha deixat via lliure a un crack.

Vitor Roque obre pas al Barça

Vitor Roque va arribar al Barça de forma anticipada en donar-se de baixa la fitxa de Gavi a causa de la lesió de creuats. En principi, tigrinho havia d'arribar al club català a l'estiu, però tot va canviar ràpidament. La directiva li va prometre que aquest avançament li aportaria experiència a Europa i aniria acumulant minuts a poc a poc.

Per desgràcia, totes les promeses es van quedar a l'aire i Vitor Roque no ha pogut triomfar en el que semblava el seu club ideal. Aquest any, Hansi Flick li va comunicar que no comptava amb ell i va sortir cedit al Betis. Encara que no ha estat una revelació en el conjunt sevillà, la veritat és que ha tingut diversos bons moments.

El Palmeiras, que és un dels conjunts més poderosos del Brasil, ha acabat fitxant Vitor Roque per 25 milions d'euros fixos i 5 en variables. El Barça el va fitxar per 30 fixos i 31 variables que no s'han arribat a pagar, de manera que els catalans poden recuperar la inversió. Amb la seva sortida, l'ariet li ha deixat la porta oberta a una de les renovacions que més preocupen.

La renovació clau per a Hansi Flick

Hansi Flick ha d'aprovar tots els moviments de la directiva i no permetrà que arribin o marxin futbolistes sense el seu vistiplau. Una de les renovacions més rellevants és la d'Íñigo Martínez, que porta mesos aturada. La lliga la va detenir perquè afirmava que no era viable financerament parlant, però s'ha acabat el problema.

Amb la venda de Vitor Roque, el Barça podrà prolongar l'estada d'Íñigo Martínez. Tan sols és qüestió de dies que els catalans anunciïn la renovació de l'ex de l'Athletic Club.