La SER s’avança al que passarà després de la venda de Rodrygo: «El Reial Madrid fitxarà...»
El periodista Alfredo Relaño ha donat la seva opinió
La situació de Rodrygo al Real Madrid s'ha tornat insostenible. El seu rendiment ha caigut en picat durant l'última temporada.
Xabi Alonso no compta amb ell com a titular. La competència és ferotge i el seu rol a la plantilla és cada cop més secundari. L'única solució positiva per a totes les parts sembla ser un traspàs.
Rodrygo necessita un canvi d'aires i el Real Madrid podria aprofitar la seva marxa per reforçar-se.
PSG, Bayern de Munic i diversos de la Premier League a l'aguait
Per ara, no hi ha hagut cap oferta formal sobre la taula. Tanmateix, diversos gegants europeus segueixen atents a la seva situació. PSG, Bayern de Munic, Chelsea, Liverpool i Arsenal han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis.
Tots ells busquen un perfil ofensiu com el de Rodrygo: ràpid, hàbil i amb experiència a l'elit. Tot i així, el Real Madrid no pensa regalar-lo. Només marxarà si arriba una oferta que compleixi les expectatives del club.
Florentino Pérez ho té molt clar. El traspàs de Rodrygo obriria la porta a un fitxatge estratègic per al centre del camp. Una cosa que l'equip necessita amb urgència.
La fulla de ruta del Real Madrid sense Rodrygo: Rodri o Vitinha
Així ho va explicar Alfredo Relaño a la cadena 'SER'. "Jo crec que la seva sortida seria clau, sens dubte. El Madrid podria dur a terme una cosa amb la qual tothom està d'acord que fa falta: un creador de joc al centre del camp", va afirmar el periodista.
Relaño va anar més enllà. Va defensar que Rodrygo "ha fet coses bones, però no ha tingut continuïtat". A més, va deixar clar que la percepció del jugador sobre el seu propi valor no coincideix amb la realitat del mercat.
"Ell només vol sortir a un club amb renom", va assenyalar Relaño. Aquesta és la condició del brasiler i aquí és on entren en joc equips com PSG, Bayern de Munic i Arsenal.
En cas que Rodrygo Goes acabi fent les maletes, Florentino Pérez ja té dos noms subratllats en vermell. Aquests són: Rodri Hernández, del Manchester City, i Vitinha, del PSG.
Tots dos són els grans desitjos del president per reforçar la medul·lar i compleixen amb el perfil que Xabi Alonso busca: qualitat, visió i control del ritme de partit.
En aquest sentit, la sortida de Rodrygo seria clau per dur a terme una operació d'aquesta magnitud. D'aquesta manera, el futur del '11' brasiler és a l'aire i el Real Madrid es postula com a candidat a donar un cop contundent al mercat.
Més notícies: