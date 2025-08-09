Ni Madrid ni Reial Societat, Endrick troba nou equip a Espanya: 'Se n'anirà al...'
Des del club blanc consideren que és el millor perquè el brasiler creixi
Endrick no està vivint l'inici somiat al Real Madrid. Amb Carlo Ancelotti gairebé no va tenir minuts i, quan va començar a agafar ritme, una lesió al tram final de la temporada el va deixar fora
El brasiler va arribar amb moltes expectatives, però la seva adaptació no ha estat senzilla. El club va apostar fort pel seu fitxatge, tot i que el seu protagonisme ha estat mínim
De fet, al Mundial de Clubs ni tan sols va participar. Una cosa que evidencia que, per ara, l'arribada de Xabi Alonso no ha suposat la nova oportunitat per a ell que s'esperava. La realitat ha estat diferent gràcies a la irrupció d'un davanter inesperat
Gonzalo García li guanya el pols per ser el ‘9’
Endrick tenia moltes ganes del canvi a la banqueta. Confiava que Xabi Alonso li brindaria més oportunitats, però ha estat Gonzalo qui ha aprofitat millor l'ocasió
El jugador del planter va enlluernar al Mundial de Clubs. Es va fer gran a l'àrea, va marcar diferències i va convèncer el tècnic. Per això, a dia d'avui, és l'escollit per ser el suplent natural de Mbappé
Endrick, mentrestant, observa des de la banqueta. El seu paper serà secundari i, per això, el club ja estudia una cessió perquè guanyi minuts i experiència
El Rayo apareix després del KO amb la Real Sociedad
De ben segur, ofertes no li falten a Endrick. Fa tot just unes setmanes, la Real Sociedad va estar molt a prop de tancar la seva incorporació. L'acord semblava fet, però els dubtes sobre el seu estat físic van truncar l'operació a l'últim moment
Ara ha aparegut un nou interessat i, aquesta vegada, Endrick no hauria ni de mudar-se de ciutat. En concret, es tracta del Rayo Vallecano
L'equip de la franja li garanteix minuts, protagonisme i una adaptació progressiva a LaLiga. A més, el seu estil encaixaria amb el perfil ofensiu que busca el conjunt madrileny
Una oportunitat per rellançar la seva carrera
L'interès del Rayo Vallecano és una gran oportunitat per a Endrick. Li permetria tenir continuïtat, minuts i experiència en un context competitiu. Això, ho faria sense allunyar-se del focus del Real Madrid
Al Santiago Bernabéu veuen amb bons ulls la cessió i ja haurien començat a concretar l'operació: "Se n'anirà al Rayo". Saben que és el millor per al seu creixement i tenen clar que, per ara, la intenció és no vendre'l. D'aquesta manera, el Real Madrid només voldria que maduri i torni més preparat
En aquest sentit, Xabi Alonso no descarta comptar amb ell en el futur. Tanmateix, queda clar que, a dia d'avui, Gonzalo García està per davant i Endrick necessita jugar
D'aquesta manera, el Rayo Vallecano espera resposta, el Real Madrid medita i Endrick, per ara, segueix esperant el seu moment
Més notícies: