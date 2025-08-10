Rebutja el València per jugar al Madrid: Raúl Asencio ja li ha donat la benvinguda
El jove central haurà d'esperar la seva oportunitat al Castella
El mercat de fitxatges segueix el seu curs i el Real Madrid encara no ha dit l'última paraula. Després dels fitxatges ja confirmats de Carreras, Huijsen, Alexander-Arnold i Mastantuono, Florentino Pérez segueix treballant en nous reforços.
Un dels objectius prioritaris és un migcampista creatiu. Tanmateix, no tot seran arribades. Al club també estan molt atents a les sortides que es poden produir en les properes setmanes.
En aquest context, Raúl Asencio ha rebut notícies que afecten directament el seu futur immediat.
Un jove central rebutja el València pel Real Madrid
Raúl Asencio s'ha assabentat que un altre central està a punt d'afegir-se a la competència. Diego Aguado, central del Real Madrid Castilla, ha rebutjat una proposta del València. La seva intenció és clara: vol triomfar al Real Madrid.
En aquest sentit, Diego Aguado ha estat temptat per diversos clubs de Primera Divisió, però la seva decisió ha sorprès tothom. Prefereix quedar-se al filial i esperar la seva oportunitat al primer equip.
La notícia inquieta Raúl Asencio. La zona del central està més poblada que mai. Huijsen, Rüdiger, Militao, Alaba… i ara també Diego Aguado.
Xabi Alonso no té definida la seva parella de centrals
La lluita per la titularitat al centre de la defensa està més oberta que mai. Xabi Alonso ha demanat expressament Dean Huijsen, i tot apunta que serà un dels titulars, però no hi ha res assegurat.
Raúl Asencio ho va fer molt bé la temporada passada. Va ser una de les grans revelacions del curs i té el suport del vestidor. Vol continuar lluitant per un lloc.
Éder Militao i David Alaba tornen de lesions i no estan al 100%. Mentrestant, Antonio Rüdiger, tot i haver signat un Mundial de Clubs irregular, segueix considerant-se un valor segur al darrere. D'aquesta manera, queda clar que la competència és enorme i cada detall compta.
Mentre tot això passa, Diego Aguado treballa en silenci. Sap que ho té difícil, però també que Xabi Alonso el segueix molt de prop.
Diego Aguado esperarà el seu moment al Castilla
Per ara, Diego Aguado seguirà al Real Madrid Castilla. La seva decisió de rebutjar el València ratifica el seu compromís amb el club. En aquest sentit, confia en la seva progressió i en les oportunitats que puguin arribar aquesta temporada.
Xabi Alonso valora els jugadors amb caràcter i Diego Aguado ha demostrat que vol triomfar al Real Madrid, costi el que costi. No li fa por la competència.
Raúl Asencio, mentrestant, haurà d'estrènyer les dents. Té experiència, talent i rendiment recent, però, en aquest nou Real Madrid, ningú té el lloc assegurat. La defensa del Real Madrid està més oberta que mai.
