Ni Liverpool ni Tottenham, Rodrygo tiene otro equipo que pagará 100M€: 'Venta ahora'
Rodrygo se olvida de Liverpool y Tottenham y fichará por otro gran equipo en estos próximos días
El Real Madrid está a poco más de una semana de debutar en LaLiga, por lo que la salida de Rodrygo empieza a ser un tema caliente y que necesita solución. Rodrygo no entra en los planes de Xabi Alonso y la idea del Madrid es venderle en este mercado de fichajes: el brasileño saldrá y dejará cerca de 100 millones. Liverpool y Tottenham han sido dos de los equipos que más se han interesado en Rodrygo, pero finalmente el brasileño se irá del Madrid para fichar por otro grande de Europa.
Rodrygo tiene muchas ofertas para salir del Madrid, pero finalmente se ha decantado por una que dejará a todo el mundo sorprendido. Cuando la gran mayoría de madridistas consideraban que Rodrygo saldría para ir al Liverpool o al Tottenham, el delantero carioca ha tomado una decisión muy sorprendente: adiós a LaLiga española. Xabi Alonso no cuenta con Rodrygo y así se lo ha transmitido en estas últimas horas: Florentino Pérez, por su parte, quiere usar al extremo para hacer dinero.
Cabe recordar que el Madrid ha invertido mucho dinero en fichajes en este mercado de fichajes de verano, por lo que la venta de Rodrygo se ha convertido en importante. Florentino Pérez está dispuesto a dejar salir a Rodrygo antes del arranque de temporada oficial, pero ya le ha comunicado que quiere que traiga una oferta de unos 100M€, aproximadamente. Liverpool y Tottenham estaban interesados en Rodrygo, pero no podían llegar a pagar una cantidad que, ahora, pagará otro gigante de Europa: 100M€ listos, quieren hacerse con Rodrygo ahora mismo.
Xabi Alonso quiere ir cerrando la plantilla y, para ello, necesita que el bueno de Rodrygo haga las maletas de una vez por todas. Florentino Pérez ha sido muy claro y directo con un Rodrygo que ha captado el mensaje: solo soldrá del Madrid si llega una oferta de 100 millones de euros de traspaso. El Madrid no cuenta con Rodrygo, pero tampoco quiere malvender a un jugador que tiene mercado y que tiene contrato en vigor hasta 2028.
Rodrygo tenía ofertas avanzadas de Liverpool y Tottenham, pero finalmente ninguna de estas dos opciones se terminará dando. El Liverpool ha descartado la llegada de Rodrygo, mientras que el Tottenham trabaja en el fichaje de Savinho, extremo también brasileño, pero que en este caso juega en el Manchester City. Precisamente, la salida de Savinho demuestra que Pep Guardiola tiene un 'as' bajo la manga: quiere ir con todo a por Rodrygo y podría ser su gran fichaje de este verano.
Liverpool y Tottenham se olvidan de Rodrygo, pero el jugador del Madrid se irá igualmente a la Premier League
Si nada se tuerce, Rodrygo está cerca de fichar por el Manchester City de Pep Guardiola. Guardiola se ha despedido de Savinho, extremo que jugaba en el Girona y que fichó por el City este pasado verano, pues quiere contar con Rodrygo, que se irá del Madrid. Lo mejor es que el City, a diferencia del Liverpool y Tottenham, sí que se ha comprometido a pagar unos 100 millones por Rodrygo, por lo que el Madrid sonríe.
El Madrid está dispuesto a aceptar la oferta del Manchester City, sobre todo porque quiere empezar a tener buenas relaciones con el club inglés. Cabe destacar que el Madrid quiere hacerse con Rodri, centrocampista español, por lo que acercar posturas ahora será clave para el futuro más inmediato. Rodrygo, por su parte, lo tiene todo hecho a nivel de términos personales con el City: acuerdo cerrado, solo falta que se complete esta nueva bomba del mercado de fichajes estival.
