FUTBOL

Hi ha sorpresa, Rodrygo assenyala l'enemic núm. 1 del Reial Madrid

Tot i així, el club blanc no posarà traves si arriba una bona oferta pel brasiler

Javier Alberca Lamas

Rodrygo està acaparant totes les portades aquest estiu. Just quan semblava que amb Xabi Alonso podria mostrar la seva millor versió, els rumors sobre la seva sortida han començat a sonar amb força.

El nou tècnic del Real Madrid gairebé no va comptar amb ell al Mundial de Clubs. El seu paper va ser secundari, gairebé testimonial, cosa que deixa clar que no entra en els seus plans immediats.

En aquest sentit, queda clar que l’‘11’ del Real Madrid està en una situació delicada. En aquests moments, ni és indiscutible, ni té garantida la seva continuïtat.

Els grans s’allunyen del brasiler

Durant l’estiu, el nom de Rodrygo ha estat relacionat amb els millors clubs del món. El Liverpool el té a la seva agenda des de fa mesos. A més, més recentment, Chelsea, Tottenham i Bayern de Munic han preguntat per ell.

Tanmateix, amb el pas de les setmanes, aquests equips han pres altres camins. Han tancat noves incorporacions. I Rodrygo, a poc a poc, s’ha quedat sense opcions reals de mercat.

Ara mateix, el més probable és que segueixi al Real Madrid. Tanmateix, ha entrat en els darrers dies a la pugna un club que podria donar-li un gir radical al seu futur.

El PSG, preparat per donar el cop

En concret, el nou interessat per Rodrygo és el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Això es deu en gran part al fet que ha guanyat força la possible sortida de Bradley Barcola de l’equip parisenc. Si es confirma, el PSG no dubtarà ni un segon: el seu objectiu serà Rodrygo.

Florentino Pérez ja té clara la seva postura. Si algun club vol endur-se el brasiler, haurà de pagar 100 milions d’euros. Una xifra elevada, però assumible per al PSG.

El conjunt francès veu Rodrygo com el relleu ideal. Jove, talentós i amb experiència a la Champions League. A més, el fet de no ser titular al Real Madrid podria facilitar l’operació.

Decisió final en mans del jugador

A Valdebebas no descarten cap possibilitat. Si arriba una oferta important i Rodrygo accepta sortir, el club obrirà la porta, però, si decideix quedar-se, Xabi Alonso vol aprofitar-lo.

Tot dependrà de la decisió del jugador. Rodrygo sap que la seva situació ha canviat: Ja no és indiscutible i sap que a la banqueta blanca els minuts valen or.

Per la seva banda, el PSG està preparat per llançar-se a per ell. Només falta el detonant: la venda de Barcola. Si es concreta, l’estiu de Rodrygo podria canviar completament.

Al Bernabéu segueixen atents, però el que està clar és que, per ara, el futur de l’‘11’ segueix sense concretar-se.

