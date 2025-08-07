Ni Fermín ni Casado, Deco i Joan Laporta coincideixen: 'El venem al Celta'
El Barça continua treballant en l’‘operació sortida’ i el Celta en pot treure profit
El primer mes de mercat ha estat molt mogut a Can Barça. Havent après dels errors del passat, on moltes operacions que semblaven avançades es van acabar quedant en no-res, Deco s'ha mogut d'una altra manera. Gaudir de les vacances d'estiu no és precisament una cosa que s'hagi pogut permetre el director esportiu del FC Barcelona.
Això sí, Deco ha complert amb tot el que s'havia proposat; almenys, pel que fa a les arribades. Va tancar Joan García molt aviat i va aconseguir, ara sí, reforçar la demarcació de l'extrem esquerre amb Marcus Rashford. I fins i tot s'ha permès el luxe de contractar una jove promesa que ja ha deixat la seva empremta al primer equip, Roony Bardghji.
Amb part de la feina feta, ara Deco s'ha de centrar en l'operació sortida, gairebé tan rellevant com la de les arribades. Ja ha tret dotze milions per descartes com Pau Víctor i Pablo Torre, i també ha aconseguit rescindir el contracte de Clement Lenglet. Ara es parla molt de Fermín i Casadó, però qui s'ha colat per davant de tothom per marxar ha estat Iñaki Peña.
Iñaki Peña viu els seus últims dies al Barça
Una de les sortides que es produiran de manera gairebé obligatòria és la d'Iñaki Peña. El porter alacantí està per darrere de Joan García, de Szczesny i fins i tot de Ter Stegen tot i la polèmica actual. I, per si això fos poc, fins i tot Diego Kochen va tenir minuts a la gira asiàtica.
Iñaki Peña va ser l'únic dels 30 convocats que es va quedar sense disputar ni un sol minut a la gira per Àsia. És evident, doncs, que no es quedarà al Barça. O, almenys, així passaria en una conjuntura normal.
El problema és que la situació del Barça no és la més adequada per poder actuar sota la batuta del que entenem com a normal. Iñaki Peña sortirà, sí, però sempre que el FPF permeti les inscripcions de Joan García i de Szczesny. Justament això és el que ha provocat que, a dia d'avui, a falta de 8 dies per a l'inici de LaLiga, segueixi formant part de la plantilla culer.
El Celta, pendent del que passa amb Iñaki Peña
En aquest ordre d'idees, el Celta s'ha establert com un dels seus possibles destins. Tot i que els de Vigo acaben de fitxar Ionut Radu, els primers minuts del porter romanès són molt lluny d'assemblar-se al que Claudio Giráldez tenia pensat. Dos errors greus als partits amistosos de pretemporada han portat el Celta a plantejar-se tornar al mercat per Iñaki Peña.
Segons el Sport, el Celta no s'ha oblidat d'Iñaki Peña. Si finalment decideixen anar a buscar un altre porter, el del Barça seria la primera opció. Això sí, només en el cas que rescindeixi contracte amb el Barça i, per tant, no hagin de pagar cap import pel seu fitxatge.
Això, en principi, no seria un problema, ja que l'entitat culer està per la labor que Iñaki Peña marxi. Això sí, abans, com dèiem, s'ha de solucionar la problemàtica de les inscripcions de Joan García i Szczesny.
Més notícies: