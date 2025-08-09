Brahim Díaz ho dona per fet, el Reial Madrid informa al Newcastle: 'Se'n va a...'
L'equip anglès continua insistint a fitxar el migcampista marroquí, que ja ha respost a l'interès
El Real Madrid continua treballant al mercat de fitxatges, però ara se centra en les sortides. Després de les incorporacions de Huijsen, Mastantuono, Carreras i Trent, els focus apunten a Brahim Díaz. El malagueny ha demostrat ser el millor revulsiu possible, però el seu futur al Santiago Bernabéu sembla estar en dubte.
Brahim ha sabut guanyar-se l'afició amb la seva habilitat per canviar el ritme dels partits. Tanmateix, la competència en la seva posició és ferotge i la situació s'ha complicat per a ell. Amb Xabi Alonso al capdavant, sembla que el seu rol serà cada cop més limitat.
El futur de Brahim
Després del que s'ha vist al Mundial de Clubs, Brahim Díaz ha entès que haurà de treballar el doble per mantenir el mateix nivell de protagonisme. Xabi Alonso no el té entre les seves prioritats i, amb l'arribada de Franco Mastantuono en només 8 dies, la competència augmentarà encara més.
Aquest panorama deixa Brahim Díaz en una situació incòmoda. El seu futur al Real Madrid està en joc, i la sortida no està descartada. En aquest context, el Newcastle ha mostrat interès en el jugador.
El Newcastle ofereix 40 milions per Brahim Díaz
El club anglès està pendent de tancar la venda d'Alexander Isak per més de 170 milions d'euros. Aquesta quantitat li permetria reforçar la seva plantilla i Brahim Díaz sembla ser un dels seus objectius prioritaris.
El Newcastle ha posat damunt la taula del Real Madrid una oferta de 40 milions d'euros, amb la possibilitat d'augmentar la xifra. Una quantitat interessant per al club blanc, però Brahim sembla tenir altres plans.
La resposta del Real Madrid: Brahim Díaz es quedarà
Malgrat l'interès del Newcastle, Brahim Díaz ha deixat clar que el seu futur està al Real Madrid.
El seu entorn dona per fet que en les pròximes setmanes renovarà el seu contracte amb el club fins al 2031. D'aquesta manera, el Real Madrid ja ha comunicat al Newcastle que "Brahim es quedarà".
Tot i que no serà titular indiscutible, Brahim confia que pot aportar molt a l'equip gràcies a les seves característiques. El club valora la seva capacitat de revulsiu i la seva versatilitat en diverses situacions de joc.
Brahim Díaz ha decidit quedar-se i lluitar pel seu lloc. En aquest sentit, amb la renovació gairebé tancada, els rumors sobre la seva sortida s'han dissipat. Queda clar que el Bernabéu tindrà Brahim Díaz per continuar sent una peça important, encara que no sempre a l'onze titular.
