Ter Stegen li explica tota la veritat a Iñaki Peña: 'En 30 dies ens manen a...'

Al Barça es viuen moments de màxima tensió. Ter Stegen es nega a signar l'informe mèdic que el club ha de remetre a la Comissió Mèdica de la Lliga Professional. La seva nova operació, per problemes d'esquena, farà que el porter alemany estigui, com a mínim, tres mesos de baixa.

Aquesta situació frena la seva sortida i, per tant, impedeix la inscripció dels nous fitxatges. Sense la seva signatura, és impossible presentar l'informe a la Lliga, bloquejant la inscripció de les noves incorporacions. Ter Stegen està disposat a forçar un pols sabent que encara té contracte fins al 2028 i que l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) està de la seva part.

El Barça necessita la signatura de Ter Stegen per acreditar l'operació i confirmar la seva baixa de llarga durada per poder alliberar la seva fitxa. Tot seguit, es podria procedir a la inscripció de les noves incorporacions, entre elles, la de Joan García. És clar que l'alemany s'ha convertit en un problema per al club, però no és l'únic que està tensant la corda.

Iñaki Peña viu una situació similar

Iñaki Peña no compta per a Flick, però té contracte en vigor fins al 2026 i segueix sense acceptar cap de les ofertes rebudes. No es descarta la possibilitat que acabi quedant-se per cobrar l'any de contracte que encara té. Veient la situació actual dels dos porters, sembla evident que el Barça té un greu problema a la porteria.

Tant Deco com Joan Laporta, sabedors que Iñaki Peña acaba contracte el 2026 i sortiria lliure, acceptarien un traspàs per una xifra propera als 10 milions d'euros. Celta i Betis s'han interessat veient les condicions tan favorables que proposa el Barça. Tanmateix, de moment no hi ha res confirmat.

El Barça avisa Ter Stegen i Iñaki Peña: "En 30 dies..."

El Barça ja ha avisat Ter Stegen i Iñaki Peña que poden quedar-se tota la temporada a la graderia si no marxen abans que acabi el mercat de fitxatges.

Lògicament, Ter Stegen ja no sortirà pel tema de la seva baixa de llarga durada després de la seva nova operació per problemes lumbars. Caldrà veure si Iñaki Peña també acaba apostant per mantenir el pols amb el club.

En aquests moments, l'alacantí segueix al Barça i sembla no tenir pressa per resoldre el seu futur: no descarta continuar l'any de contracte que li queda. Iñaki Peña sap que sortint amb la carta de llibertat el proper estiu, ofertes no li faltaran. Ter Stegen, per la seva banda, espera arribar a un acord que li permeti rescindir el seu contracte i embutxacar-se una part dels diners que encara té pendents de cobrar.