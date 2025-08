Màxima tensió, Deco es posa ferm: 2 M€ separen el Barça de tancar un traspàs clau

Deco ha estat una peça clau en la reestructuració del Barça. En els últims temps ha pres decisions estratègiques que han servit per marcar el rumb del club, com el fitxatge de Flick o l'encertada sortida de Gündogan. A més, la presència de jugadors de la pedrera com Jofre o Toni Fernández a la gira de pretemporada també reflecteix la seva influència en gairebé tots els fronts de la gestió esportiva.

Tanmateix, la seva última operació està generant tensió dins del club. La gestió de les promeses de La Masia no és fàcil i Deco s'està trobant amb les dificultats que comporta gestionar una pedrera tan potent com la del FC Barcelona. De fet, en aquest sentit, el portuguès està pendent de resoldre una de les sortides més polèmiques dels últims temps.

Jan Virgili fa treballar Deco

Jan Virgili, jove extrem de 19 anys, és una de les promeses més destacades de La Masia. Després de brillar al Juvenil A, Jan ha manifestat el seu desig de jugar directament a les ordres de Hansi Flick, quelcom que no ha agradat gens a Deco. El director esportiu considera que, abans de fer el salt, Virgili ha d'adquirir més experiència al filial.

Aquest desacord entre el jove i la direcció esportiva ha generat una situació complicada. Mentre Jan Virgili vol jugar al més alt nivell, Deco insisteix que encara necessita temps per madurar i millorar en un entorn competitiu. Davant d'aquesta postura, l'RCD Mallorca s'ha ficat de ple en l'operació.

Deco i l'RCD Mallorca negocien el traspàs de Jan Virgili, però...

L'RCD Mallorca ha mostrat interès a fitxar Jan Virgili oferint 2 milions d'euros pel 50% dels seus drets. Tot i que l'oferta del club balear és temptadora, al Barça consideren que el preu és insuficient. Deco ha fixat un preu de 4 milions i ha exigit que s'inclogui una clàusula de futura venda.

Ambdós clubs ja han acordat els termes generals de l'operació, però la diferència econòmica de 2 milions d'euros continua sent el principal obstacle. Deco ha deixat clar que no cedirà en les seves condicions i espera que l'RCD Mallorca ajusti la seva proposta per arribar a un acord. Si no ho fan, les negociacions seguiran estancades i Jan Virgili podria acabar a l'Almeria, que també ha mostrat interès els últims dies.

Mentre les negociacions segueixen el seu curs, Jan Virgili s'enfronta a un futur incert. Tot i que el seu desig és incorporar-se a les ordres de Flick, les condicions imposades per Deco el deixen sense gaires opcions. L'interès de l'RCD Mallorca representa una oportunitat per continuar el seu desenvolupament a LaLiga, però el moviment encara depèn de l'acord econòmic entre ambdós clubs.