Ni Fermín ni Casadó, Deco y Joan Laporta coinciden: 'Lo vendemos al Celta'

El primer mes de mercado ha sido muy movido en Can Barça. Habiendo aprendido de los errores del pasado, donde muchas operaciones que parecían avanzadas se terminaron quedando en vano, Deco se ha movido de otra manera. Disfrutar de las vacaciones de verano no es algo que precisamente haya podido permitirse el director deportivo del FC Barcelona.

Eso sí, Deco ha cumplido con todo lo que se había propuesto; al menos, en el apartado de las llegadas. Cerró a Joan García muy pronto y consiguió, ahora sí, reforzar la demarcación del extremo izquierdo con Marcus Rashford. E incluso se ha permitido el lujo de contratar a una joven promesa que ya ha dejado su huella en el primer equipo, Roony Bardghji.

Con parte de los deberes hechos, ahora Deco debe centrarse en la operación salida, casi tan relevante como la de las llegadas. Ya ha sacado doce millones por descartes como Pau Víctor y Pablo Torre, y también ha logrado rescindir el contrato de Clement Lenglet. Ahora se habla mucho de Fermín y Casadó, pero el que se ha colado por delante de todos para marcharse ha sido Iñaki Peña.

Iñaki Peña vive sus últimos días en el Barça

Una de las salidas que van a producirse de forma casi obligatoria es la de Iñaki Peña. El arquero alicantino está por detrás de Joan García, de Szczesny e incluso de Ter Stegen pese a la polémica actual. Y, por si eso fuera poco, incluso Diego Kochen tuvo minutos en la gira asiática.

Iñaki Peña fue el único de los 30 convocados que se quedó sin disputar ni un solo minuto en la gira por Asia. Es evidente, pues, que no se va a quedar en el Barça. O, al menos, así ocurriría en una coyuntura normal.

El problema es que la situación del Barça no es la más adecuada para poder actuar bajo la batuta de lo que entendemos como normal. Iñaki Peña va a salir, sí, pero siempre y cuando el FPF permita las inscripciones de Joan García y de Szczesny. Justo eso es lo que ha provocado que, a día de hoy, a falta de 8 días para el arranque de LaLiga, siga formando parte del plantel culé.

El Celta, pendiente lo que pasa con Iñaki Peña

En este orden de ideas, el Celta se ha establecido como uno de sus posibles destinos. Pese a que los de Vigo acaban de fichar a Ionut Radu, los primeros minutos del arquero rumano están muy lejos de parecerse a lo que Claudio Giráldez tenía pensado. Dos graves fallos en los partidos amistosos de pretemporada han llevado al Celta a plantearse volver al mercado a por Iñaki Peña.

Según el Sport, el Celta no se ha olvidado de Iñaki Peña. Si finalmente deciden ir a por otro guardameta, el del Barça sería la primera opción. Eso sí, solo en el caso en el que rescinda contrato con el Barça y, por ende, no deban pagar ningún monto por su fichaje.

Esto, en principio, no sería un problema, pues la entidad culé está por la labor de que Iñaki Peña se marche. Eso sí, antes, como decíamos, debe solucionarse la problemática de las inscripciones de Joan García y Szczesny.