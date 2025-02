Ni Chelsea ni PSG, Gavi truca i fitxa pel Barça a l'estiu: 'Ve Giuliano Simeone'

Giuliano Simeone, lateral de l'Atlètic de Madrid i fill del Cholo Simeone, s'ha convertit en un dels laterals de moda a LaLiga i també en el futbol mundial. Amb tan sols 22 anys, Giuliano Simeone semblava que no tindria lloc a l'Atlètic de Madrid, però ara és titular indiscutible i el Barça es fixa en la seva figura. Fonts del Barça asseguren que el fitxatge de Giuliano Simeone serà complicat, però el club culer es recolza en Gavi per tancar un fitxatge que pot ser fins i tot millor aquest estiu.

El focus del Barça està més clar que mai: l'objectiu de Joan Laporta i de la cúpula esportiva és fitxar un lateral o, si es pot, fins i tot dos. Giuliano Simeone és un dels noms que més agrada, però, com avança 'e-Notícies', el fitxatge del lateral atlètic està més aviat complicat, per molt que Gavi insisteixi. El migcampista del Barça, que acaba de renovar amb el club, està sent clau: ajudarà perquè el Barça fitxi una perla que té ofertes de Chelsea i PSG.

Gavi és vital dins i fora del camp i ho demostra ajudant el Barça a l'hora de trucar i convèncer possibles nous fitxatges. A Gavi li encantaria comptar amb Giuliano Simeone, de fet han parlat alguna vegada, però el centrecampista andalús ja ha posat el focus en una jove promesa de la Premier League. El Barça competirà per Giuliano Simeone, però també té una alternativa que ja està més a prop que mai de confirmar-se: adeu PSG i Chelsea, vol jugar al Barça amb Gavi.

Gavi vol a Giuliano Simeone, però el Barça li demana que truqui a una altra futura estrella: "Has de convèncer-lo de..."

Gavi, actual migcampista andalús del Barça, ja s'ha recuperat al 100% de la seva lesió al genoll i, a poc a poc, va agafant més minuts i pes dins de l'equip. Ara bé, Gavi continua mantenint el seu estatus dins del vestidor i dins l'ecosistema del Barça: l'andalús ha estat l'encarregat de tancar un fitxatge TOP per a l'estiu. Per al Barça Gavi ja és un dels jugadors més importants del bloc que lidera Hansi Flick i ha quedat demostrat amb el darrer fitxatge: tancat, adeu PSG i Chelsea.

El Barça no s'oblida de Giuliano Simeone, però sap que el 'cholito' té contracte amb el club de la seva vida i que, per tant, és gairebé impossible convèncer-lo aquest estiu. El Barça, això sí, continua centrat en els seus objectius i posa el focus en el mercat de fitxatges d'estiu: Gavi ajudarà a que es fitxi un lateral top. El Barça no té pressa, però sí que no pot adormir-se si vol fitxar un dels laterals més prometedors de la Premier League, que té ofertes d'altres grans.

Ni Chelsea ni PSG, Gavi truca i fitxa pel Barça a l'estiu: 'Ve Giuliano Simeone'

El Barça continua treballant en el mercat de fitxatges i es deixa aconsellar per les seves peces més importants. Primer va ser Iñigo Martínez, que va recomanar el fitxatge d'un jove futbolista de l'Alavés, i, ara, serà Gavi, qui ha passat pels despatxos per 'intermediar' en un nou fitxatge. Gavi ja reconeix que l'operació calenta s'ha tancat i que, per tant, el Barça gaudirà d'un nou fitxatge que serà oficial durant aquest proper mercat de fitxatges estival.

PSG i Chelsea, com de costum, han estat els dos rivals a batre per aconseguir el fitxatge del que serà un dels millors laterals del món del futbol europeu. El Barça volia intentar el fitxatge de Giuliano Simeone, però sap que ara no és el moment, ja que el lateral nascut a Roma està vivint un gran moment a Madrid. Gavi no es tanca en banda i ajuda el Barça: nou lateral per a Flick, Joan Laporta ho aconsegueix malgrat la situació econòmica.

El Barça volia aproximar-se a Giuliano Simeone, però sap que ara no és el moment per intentar aquest fitxatge. Amb tot això, el Barça ha posat el focus en Daniel Muñoz, lateral dret del Crystal Palace, qui ja hauria parlat amb Gavi, un dels líders culers. Muñoz, de 28 anys, agrada molt al Barça i està quallant una gran temporada a Anglaterra: 2 gols i 3 assistències en 23 partits l'avalen, millor que Giuliano Simeone.