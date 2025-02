Ni Chelsea ni PSG, Gavi llama y ficha por el Barça en verano: 'Viene Giuliano Simeone'

Giuliano Simeone, lateral del Atlético de Madrid e hijo del Cholo Simeone, se ha convertido en uno de los laterales de moda en LaLiga y también en el fútbol mundial. Con tan solo 22 años, Giuliano Simeone parecía que no tendría hueco en el Atlético de Madrid, pero ahora es titular indiscutible y el Barça se fija en su figura. Fuentes del Barça aseguran que el fichaje de Giuliano Simeone será complicado, pero el club culer se apoya en Gavi para cerrar un fichaje que puede ser incluso mejor este verano.

El foco del Barça está más claro que nunca: el objetivo de Joan Laporta y de la cúpula deportiva es fichar a un lateral o, si se puede, incluso a dos. Giuliano Simeone es uno de los nombres que más gusta, pero, como avanza 'e-Notícies', el fichaje del lateral atlético está más bien complicado, por mucho que Gavi insista. El mediocampista del Barça, que acaba de renovar con el club, está siendo clave: ayudará para que el Barça fiche a una perla que tiene ofertas de Chelsea y PSG.

Gavi es vital dentro y fuera del campo y lo demuestra ayudando al Barça a la hora de llamar y convencer a posibles nuevos fichajes. A Gavi le encantaría contar con Giuliano Simeone, de hecho han hablado alguna vez, pero el centrocampista andaluz ya ha puesto el foco en una joven promesa de la Premier League. El Barça competirá por Giuliano Simeone, pero también tiene una alternativa que ya está más cerca que nunca de confirmarse: adiós PSG y Chelsea, quiere jugar en el Barça con Gavi.

Gavi, actual mediocampista andaluz del Barça, ya se ha recuperado al 100% de su lesión en la rodilla y, poco a poco, va cogiendo más minutos y peso dentro del equipo. Ahora bien, Gavi sigue manteniendo su estatus dentro del vestuario y dentro el ecosistema del Barça: el andaluz ha sido el encargado de cerrar un fichaje TOP para el verano. Para el Barça Gavi ya es uno de los jugadores más importantes del bloque que lidera Hansi Flick y ha quedado demostrado con el último fichaje: cerrado, adiós PSG y Chelsea.

El Barça no se olvida de Giuliano Simeone, pero sabe que el 'cholito' tiene contrato con el club de su vida y que, por consiguiente, es casi imposible convencerle este verano. El Barça, eso sí, sigue centrado en sus objetivos y pone el foco en el mercado de fichajes de verano: Gavi ayudará a que se fiche a un lateral top. El Barça no tiene prisa, pero sí que no puede dormirse si quiere fichar a uno de los laterales más prometedores de la Premier League, que tiene ofertas de otros grandes.

El Barça sigue trabajando en el mercado de fichajes y se deja aconsejar por sus piezas más importantes. Primero fue Iñigo Martínez, que recomendó el fichaje de un joven futbolista del Alavés, y, ahora, será Gavi, quien ha pasado por los despachos para 'intermediar' en un nuevo fichaje. Gavi ya reconoce que la operación caliente se ha cerrado y que, por ende, el Barça disfrutará de un nuevo fichaje que será oficial durante este próximo mercado de fichajes estival.

PSG y Chelsea, como de costumbre, han sido los dos rivales a batir para lograr el fichaje del que será uno de los mejores laterales del mundo del fútbol europeo. El Barça quería intentar el fichaje de Giuliano Simeone, pero sabe que ahora no es el momento, pues el lateral nacido en Roma está viviendo un gran momento en Madrid. Gavi no se cierra en banda y ayuda al Barça: nuevo lateral para Flick, Joan Laporta lo consigue a pesar de la situación económica.

El Barça quería aproximarse a Giuliano Simeone, pero sabe que ahora no es el momento para intentar este fichaje. Con todo ello, el Barça ha puesto el foco en Daniel Muñoz, lateral diestro del Crystal Palace, quien ya habría hablado con Gavi, uno de los líderes culers. Muñoz, de 28 años, gusta mucho al Barça y está cuajando una gran temporada en Inglaterra: 2 goles y 3 asistencias en 23 partidos le avalan, mejor que Giuliano Simeone.