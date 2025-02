Confirmat, Deco truca al Deportivo de La Coruña, el vol al Barça: 'Serà...'

Des del seu nomenament com a director esportiu del Barça a l'agost de 2023, Deco ha demostrat una notable capacitat per gestionar i enfortir la plantilla culé. El seu enfocament ha estat clar: assegurar la continuïtat dels pilars fonamentals de l'equip i explorar oportunitats al mercat per potenciar el rendiment col·lectiu.

Renovacions clau i possibles sortides al Barça

En aquest sentit, s'han concretat renovacions importants com les de Pedri i Gavi, que han estès el seu vincle amb el club fins al 2030. Aquestes accions reflecteixen la intenció de consolidar una base sòlida per al futur del Barça.

Paral·lelament, Deco ha estat avaluant possibles sortides que podrien beneficiar tant al club com als jugadors involucrats. Noms com Ansu Fati i Pablo Torre han sorgit en converses sobre possibles transferències el pròxim estiu, buscant oportunitats que els permetin més protagonisme i desenvolupament professional.

Deco posa la mira en Yeremay Hernández del Deportivo de La Coruña

Sobre les posibles incorporacions, Deco ja s'ha oblidat de Rashford i ara ha posat la seva mirada en nous talents emergents que puguin aportar frescor i dinamisme a l'atac català. Un dels noms que ha captat la seva atenció és el de Yeremay Hernández, jove extrem del Deportivo de La Coruña.

Yeremay, nascut a Las Palmas el 2002, va començar la seva trajectòria a les pedreres de Almenara, Las Palmas i Real Madrid, abans de consolidar-se al Deportivo de La Coruña. El seu rendiment a la Segona Divisió ha estat destacat, registrant 8 gols i 3 assistències en la present temporada.

Característiques i projecció de Yeremay Hernández

El canari es caracteritza per la seva velocitat, habilitat en l'un contra un i gran capacitat per desbordar per les bandes, qualitats que encaixen en l'estil de joc del Barça. No obstant això, el seu fitxatge no seria senzill, ja que el Deportivo ha establert una clàusula de rescissió de 33 milions d'euros per Yeremay.

Deco haurà d'avaluar acuradament aquesta inversió, considerant el potencial de Yeremay Hernández i com la seva incorporació podria complementar l'actual plantilla. L'aposta per joves promeses ha estat una constant en la gestió de Deco, buscant equilibrar l'experiència amb la joventut a l'equip.

La visió estratègica de Deco per al futur del Barça

La possible arribada de Yeremay al Barça és una mostra més del compromís de Deco per assegurar un futur prometedor per al club. La seva visió estratègica i coneixement del mercat continuen sent fonamentals en la construcció d'un equip competitiu i equilibrat. De moment no hi ha oferta, però l'interès és real: Yeremay Hernández està sent vigilat pel FC Barcelona.