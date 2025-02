Ja és oficial, signa amb el Real Madrid per 8 milions: 'Dani Carvajal i...'

Aquest cap de setmana, el Real Madrid va patir una inesperada derrota davant l'RCD Espanyol per 1-0. Un resultat que podria tenir conseqüències importants per als plans de l'equip de Carlo Ancelotti. I és que, a més de perdre tres punts crucials en la lluita pel títol, el Real Madrid es va veure afectat per la lesió d'Antonio Rüdiger, el seu millor central.

Aquesta baixa se suma a les recents lesions d'altres jugadors clau com Éder Militao i Dani Carvajal, cosa que ha deixat la línia defensiva del Madrid molt minvada. De fet, amb David Alaba encara entre cotons, Raúl Asencio és l'únic central disponible per als pròxims compromisos. La situació actual està portant Florentino Pérez i Carlo Ancelotti a replantejar-se la planificació de la pròxima temporada, ja que ara no arribarà ningú.

Els 2 fitxatges que valora el Real Madrid

Amb les lesions acumulades i la necessitat de reforçar la defensa, el club blanc està buscant solucions a curt i llarg termini. En primer lloc, el fitxatge de Alexander-Arnold sembla estar cada cop més a prop: el del Liverpool és la principal opció per reforçar la banda dreta i competir amb Dani Carvajal. No obstant això, malgrat els rumors, encara no hi ha res que garanteixi la seva arribada al Bernabéu, per la qual cosa tot segueix a l'aire.

I mentre el futur d'Alexander-Arnold continua sent incert, una sorpresa en la planificació del Real Madrid ja està tancada. Miguel Gutiérrez, el jove lateral esquerre del Girona, tornarà al Madrid per una xifra de 8 milions d'euros. Aquest moviment, que serà oficial un cop finalitzi la present temporada, representa una gran oportunitat per al Real Madrid.

Miguel Gutiérrez tornarà al Real Madrid

Miguel Gutiérrez, qui va passar per les categories inferiors de La Fábrica, brilla a LaLiga amb el Girona. El seu rendiment ha estat molt bo i el seu retorn al Real Madrid és vist com una excel·lent opció per a Carlo Ancelotti. A més, el seu preu de només 8 milions convida a que Florentino Pérez no deixi escapar l'oportunitat.

Amb la possibilitat de comptar amb dos dels millors carrilers del món, Dani Carvajal i Miguel Gutiérrez, el Real Madrid podria reforçar la seva parcel·la defensiva a un cost reduït. Aquest negoci rodó no només proporciona a Carlo Ancelotti més profunditat i qualitat en la seva plantilla, sinó que també dona un impuls a Miguel Gutiérrez.

El retorn de Miguel Gutiérrez al Real Madrid per 8 milions pot ser clau per a les aspiracions de la pròxima campanya. Amb Dani Carvajal per l'altra banda, Carlo Ancelotti tindrà dos jugadors de primer nivell disposats a treballar en atac i en defensa sense descans. A més, no podem oblidar que la possibilitat que també arribi Alexander-Arnold és real, donant un salt de qualitat encara més gran al vestidor blanc.