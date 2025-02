Lamine Yamal i Raphinha s'acomiaden, adeu Barça: jugarà a la Premier League

Lamine Yamal s'ha convertit en l'alegria dels culers, en el futur del club i en un dels millors del món. Malgrat la seva temprana edat, el '19' està aconseguint grans coses i ja està en el centre del focus mediàtic. Gràcies a Hansi Flick, Lamine està mostrant el seu millor futbol i és només qüestió de temps que signi la seva renovació durant molts anys.

Paral·lelament, Raphinha ha millorat molt i s'ha col·locat com un dels candidats a la Pilota d'Or. L'any passat, molts aficionats demanaven la seva sortida; ara, el consideren el capità per excel·lència. Això sí, malgrat el seu gran nivell, la directiva del FC Barcelona segueix pensant a reforçar la parcel·la ofensiva amb un nou extrem.

Raphinha i Lamine Yamal ja saben què passarà amb la seva competència

Raphinha ha passat per molts mals moments des que va arribar al Barça i s'han vist imatges seves totalment enfonsat en més d'una ocasió. De totes maneres, el brasiler ha seguit treballant per estar al nivell que requereix un club com el Barça i ho ha aconseguit. En part, gràcies a Flick, qui li ha buscat un lloc a la banda esquerra després de l'aparició de Lamine Yamal.

En el que va de temporada (33 partits), Raphinha ha anotat 23 gols i ha donat 13 assistències; unes grans xifres. Juntament amb Lewandowski i Lamine Yamal, qui porta 10 gols i 16 assistències, estan conformant el millor trident d'Europa. Encara que es tracta d'un atac letal, el Barça ha d'incorporar un davanter urgentment, ja que no hi ha recanvis de primer nivell.

Si Raphinha té alguna lesió, la banda esquerra del Barça quedaria bastant desprotegida, ja que Ansu Fati i Ferran Torres no acaben de convèncer. L'opció que s'estava considerant era Marcus Rashford, però al final ha estat impossible. El Fairplay financer no ha permès que s'incorporés el crack del United, que ha anat a l'Aston Villa.

El substitut de Raphinha es queda a la Premier League

Raphinha ho està jugant absolutament tot, així que la situació ha de canviar urgentment, ja que el risc de lesió és molt gran. Si continua jugant aquesta quantitat de minuts, és més que probable que acabi tenint alguna que altra sobrecàrrega. Per ocupar el seu lloc va sonar Marcus Rashford, però finalment no va poder venir després de la negativa d'alguns jugadors del Barça a sortir al gener.

Encara que Ansu Fati tenia una oferta d'Aràbia Saudita, el '10' no ha volgut sortir i s'ha quedat a la Ciutat Comtal. És per això que Marcus Rashford ha signat una cessió per l'Aston Villa. El seu futur seguirà estant lluny de Lamine Yamal i Raphinha.