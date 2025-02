Resposta oficial del Barça a la renovació d'Alphonso Davies: 'Flick ha tancat...'

Alphonso Davies s'ha convertit en el gran protagonista de les últimes hores després d'anunciar la seva renovació amb el Bayern Munic fins al 2030. El canadenc, que estava en l'òrbita del FC Barcelona perquè acabava contracte aquest mateix estiu i podria arribar gratis, ha decidit romandre a la Bundesliga. Davies seguirà al Bayern molts anys i ho farà amb un supercontracte sota el braç.

Durant mesos, Alphonso Davies i el seu representant han marejat la perdiu per aconseguir el millor acord possible, i segons ha quedat palès, l'estratègia els ha funcionat a les mil meravelles. El lateral nascut a Ghana i criat al Canadà va sonar per als millors equips del món com el Reial Madrid i el Barça, però finalment es quedarà al Bayern. Passarà a cobrar 15 milions per temporada, més altres 15 que es porta com a prima per renovar: un negoci rodó.

Flick reacciona a la decisió d'Alphonso Davies

Flick i Alphonso Davies es coneixen després de coincidir al Bayern i se'ls va poder veure xerrar amistosament després del partit de Champions que va tenir lloc fa ja uns mesos. No obstant això, des de la cúpula del Barça han estat molt clars després de conèixer l'extensió del vincle de Davies amb el club alemany. És cert que hi havia interès, però Deco i Laporta creuen que ha estat el mateix Flick qui ha tancat la porta de Davies amb les seves accions.

És per això que, en clau Barça, la notícia de la continuïtat d'Alphonso Davies ha tingut un impacte relatiu. Flick havia demanat el seu fitxatge després d'entendre que era una oportunitat de mercat excel·lent, però en realitat no és tan necessari. Recordem que Gerard Martín acaba de renovar fins al 2028 i que Àlex Valle es troba cedit al Como de Cesc, així que hi ha mimbres més que suficients per al futur.

Però a més, Alejandro Balde està tornant al seu millor nivell. Flick ha aconseguit que el '3' del FC Barcelona trobi la regularitat que tanta falta li feia i el cert és que està sent del millor en els últims partits. Amb Balde a aquest nivell, Hansi Flick no necessita per a res Alphonso Davies, així que al club català no ha suposat cap drama la seva recent i comentada renovació.

Alejandro Balde, el Davies de Flick

Només arribar al FC Barcelona, Hansi Flick va entendre que tenia en Alejandro Balde a un dels millors laterals del món. El seu poder físic, el fet que sigui de La Masia i la seva capacitat per unir-se a l'atac van fer que el tècnic alemany veiés en ell el seu Alphonso Davies particular. I el '3' està responent de la millor manera possible: amb grans actuacions.

En les últimes jornades hem vist a Alejandro Balde amb més soltura i prenent millors decisions, a més de regalar diverses assistències. Sens dubte, a aquest nivell, Flick no necessita ningú més. I, per si de cas, el club català s'ha cobert les espatlles renovant a Gerard Martín i mantenint el control sobre Àlex Valle.