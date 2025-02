Resposta oficial dels àrbitres a Florentino i a la carta del Real Madrid: 'Farem...'

El cap de setmana va estar marcat, a nivell esportiu, per la polèmica generada al voltant del partit que va enfrontar el RCD Espanyol i el Real Madrid. A priori, els d'Ancelotti havien d'obtenir els tres punts fàcilment, ja que els catalans intenten sortir de la zona baixa de la taula, però la qualitat de la seva plantilla és limitada. Tanmateix, els de Manolo González van donar la sorpresa i es van endur la victòria després d'una actuació arbitral força qüestionable.

Més enllà de les típiques disputes i faltes, el RCD Espanyol-Real Madrid va estar marcat per la terrible entrada que va patir Kylian Mbappé. L'astre francès intentava organitzar un atac a favor dels blancs, però va ser caçat per darrere amb una entrada a l'altura del bessó que havia de ser vermella. Ara bé, ni Muñiz Ruiz ni el VAR van revisar l'acció de Carlos Romero, que va seguir jugant i que, per acabar-ho d'adobar, va anotar el gol de la victòria.

Després del partit i diverses hores de reflexió, la cúpula del Real Madrid encapçalada per Florentino Pérez, va decidir emetre un contundent comunicat. Ho va fer sota el títol "Protesta formal sistema arbitral", i la missiva anava dirigida a l'atenció del president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán. En la mateixa, el club blanc qualifica com a "actuació escandalosa" l'arbitratge del partit i demana escoltar les converses del VAR de la jugada de Mbappé, així com renovar el sistema.

La resposta oficial dels àrbitres al Real Madrid

En la carta enviada pel Real Madrid, els àrbitres són el principal focus del problema que esgrimeix el club blanc. Així, per a la directiva, el que va succeir davant el RCD Espanyol "representa la culminació d'un sistema arbitral completament desacreditat, en el qual les decisions en contra del Real Madrid han assolit un nivell de manipulació i adulteració de la competició que ja no pot ser ignorat".

És per això que els àrbitres no s'han quedat callats. La publicació del Real Madrid ha estat realment contundent i ara l'estament arbitral vol respondre amb les seves eines. És per això que, segons han confirmat diverses fonts, preparen una vaga que podria afectar el futbol espanyol en la seva totalitat.

Sens dubte, una mesura de xoc per reclamar més protecció davant el que consideren una sortida de to del Real Madrid. Els àrbitres sempre han defensat la seva honestedat més enllà dels errors, així que no entenen les acusacions de la directiva encapçalada per Florentino Pérez. Veurem en què queda tot, però és evident que LaLiga pot patir canvis radicals en les pròximes dates.