El mercat de fitxatges està tancat, però el Barça continua treballant intensament per arribar ben preparat al pròxim estiu, clau perquè Hansi Flick tingui noves armes, sobretot ofensives. En aquest sentit, el Barça té previst tancar un fitxatge molt millor que el de Vitor Roque i més car que el de Nico Williams, qui es quedaria a Bilbao. Joan Laporta vol que Flick gaudeixi de potencial ofensiu i ja tindria encaminat el fitxatge d'un crack que, segons hem pogut confirmar a 'e-Notícies', costarà uns 70 milions d'euros.

El Barça busca tancar el fitxatge d'un crack molt millor que Vitor Roque, encara que més car que el de Nico Williams, qui només sortirà de l'Athletic Club pagant 60M€. El Barça vol reforçar el primer equip i sap que una de les posicions més debilitades és l'extrem esquerre, per la qual cosa buscarà oblidar-se de Vitor Roque i de Williams. En el cas del brasiler, el Barça buscarà vendre'l aquest mateix mercat de fitxatges, mentre que amb l'espanyol el Barça buscarà oblidar-se el més aviat possible: el seu rendiment genera dubtes.

Una vegada es tanqui la venda de Vitor Roque, que té moltes opcions de tornar al Brasil, el Barça buscará fitxar un davanter sorpresa: ni Nico Williams ni Rafael Leao. Malgrat que els noms de Nico Williams i de Rafael Leao van cobrar força per reforçar l'extrem esquerre del Barça, cap dels dos acabarà fitxant pel Barça. Rafael Leao genera més consens que Nico Williams, però el Barça necessita moure fitxa en aquest mercat de fitxatges i l'extrem portuguès no tindrà fàcil sortir del Milan italià.

Millor que Vitor Roque, més car que Nico Williams: el Barça tanca el fitxatge, oficial

El Barça ja confirma que busca desfer-se de Vitor Roque el més aviat possible, ja que no entra en els plans de Hansi Flick i té ofertes per tornar al seu Brasil natal. Vitor Roque tampoc es quedarà al Betis, club en el qual està jugant cedit i que ja li ha comunicat que no exercirà la seva opció de compra. A més, el Barça tampoc busca tancar el fitxatge de Nico Williams, qui, llevat de sorpresa, seguirà vinculat a l'Athletic Club.

Si el Barça s'oblida de Vitor Roque, davanter centre, i de Nico Williams és, principalment, perquè ha trobat una alternativa millor, encara que més cara. El mercat de fitxatges d'estiu està tancat, però com hem anat explicant en aquest digital, el Barça vol ser previsor i tancar nous fitxatges el més aviat possible. El Barça confirma i fa oficial en 'petit comité' el fitxatge d'un davanter millor que el de Vitor Roque i més car que el de Nico Williams: Laporta ho assegura.

De quin futbolista parlem? Doncs fem referència, per ser més precisos, a Alexander Isak, davanter del Newcastle anglès i que té un valor de mercat d'uns 75 milions d'euros. Isak és l'escollit pel Barça: és molt millor que Vitor Roque, però també més car que Nico Williams, futbolista de l'Athletic Club el rendiment del qual genera dubtes a Hansi Flick.