Sorpresa! El Barça busca nou entrenador, Laporta li diu a Flick: 'Apostaré per...'

Laporta ha hagut de prendre una sèrie de decisions importants des que va arribar a la presidència del Barça. Tot i ser una de les figures més assenyalades, el club està reflotant gràcies a les seves gestions. De fet, l'arribada de Flick és precisament gràcies a ell i al seu director esportiu, Deco.

Els de la Ciutat Comtal celebren amb entusiasme que la plantilla ha tornat a ser competitiva després de diverses temporades sense rumb. Flick ha estat qui ha provocat aquest nou escenari gràcies a la seva saviesa i les seves noves idees. Això sí, encara que ho té tot sota control, Laporta podria prendre una decisió que afectarà els seus plans futurs.

Laporta dona l'ordre

Amb l'arribada de Flick, el Barça s'ha convertit en una màquina ben greixada en la qual totes les peces són importants. Tots els futbolistes han millorat considerablement i els resultats són el reflex perfecte d'això. No obstant això, sembla que la major petició del tècnic alemany no es complirà.

Flick no ha demanat fitxatges extremadament costosos i s'ha adaptat a les necessitats del club des del primer moment. Ara bé, la seva única petició, el retorn de Thiago Alcántara al seu staff, es complica per moments. I és que Laporta té un nou destí per al mític migcampista.

En concret, veient la situació en què es troba el filial culer, Laporta ha pres la decisió de començar a buscar un nou entrenador. Albert Sánchez, que actualment dirigeix el 'B', està en tela de judici pels resultats obtinguts en la present temporada. En concret, el filial ocupa la dissetena posició, per la qual cosa el risc de descendir és real i Thiago Alcántara podria ser la solució.

Thiago Alcántara, entre Flick i Laporta

Thiago Alcántara va començar la temporada ajudant Flick en les tasques del dia a dia amb els jugadors. El seu maneig de l'espanyol i de l'alemany, a més dels seus coneixements futbolístics, van fer que ràpidament es guanyés l'afecte de tothom. No obstant això, per motius fiscals, Thiago va haver de tornar a viure a Anglaterra.

Ara, diversos mesos després, el retorn de Thiago Alcántara al FC Barcelona és una realitat. Flick el vol de tornada i Laporta havia acceptat, però ara, després del que ha passat amb Albert Sánchez, tot ha canviat. Thiago té molts números d'encarregar-se del filial fins a final de temporada, cosa que deixaria Flick sense res.

Això sí, Thiago Alcántara no és l'única opció que maneja Laporta. I és que Juliano Belletti, que actualment s'ocupa del Juvenil, també està sonant amb força per rellevar Albert Sánchez. Veurem què succeeix, però els esdeveniments podrien precipitar-se en qualsevol moment.